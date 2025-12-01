올해 은값 상승률 71% '껑충'…금도 제쳤다

올해 들어 국제 은 가격 상승률이 71%를 기록하며 금값 상승률을 제친 것으로 나타났습니다.



공급난 등 때문에 내년에도 은 가격이 계속 오를 것이라는 관측이 나옵니다.



미국 경제 매체 CNBC 등에 따르면 은 가격은 글로벌 경제 불확실성 등의 여파로 올해 안전자산의 인기가 치솟으면서 금값과 함께 고공행진을 거듭해 왔습니다.



특히 국제 은 현물 가격은 지난달 중순 트로이온스당 54.47달러를 기록해 올해 연초 대비 71% 오른 것으로 나타났다고 CNBC는 전했습니다.



같은 기간 금 가격 상승률은 54%였습니다.



---



사랑의열매 사회복지 공동 모금회는 오늘(1일) 연말연시 이웃돕기 '희망2026나눔캠페인'을 시작했습니다.



사랑의열매는 오후 2시 종로구 광화문광장에서 캠페인 출범식을 열고 '사랑의온도탑'을 점등했습니다.



'행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 내일'이라는 슬로건의 이번 캠페인은 내년 1월 31일까지 62일 동안 전국 17개 시도에서 동시에 진행됩니다.



이번 모금 목표액은 4천500억 원입니다.



삼성그룹은 오늘 성금 전달식에서 희망2026나눔캠페인 1호 기부자로 성금 500억 원을 전달했습니다.