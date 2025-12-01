'정보 어디까지 털렸나'…탈퇴 움직임 속 쿠팡 부실 대응 도마

▲ 1일 서울 송파구 쿠팡 본사 부근 아파트에 쿠팡에서 발송된 택배 봉투가 놓여 있다.

초유의 정보 유출 사고가 터진 쿠팡의 피해 고객들은 구체적으로 어떤 정보가 새어 나갔는지 알지 못한다면서 답답함을 호소하고 있습니다.오늘(1일) 유통업계에 따르면 쿠팡은 지난달 29일 고객 계정 약 3천370만 개 정보가 유출됐다고 발표하면서 이름과 이메일, 전화번호, 주소, 일부 주문정보 등의 개인 정보가 유출됐다고 공지했습니다.소비자들 사이에서는 공동 현관 비밀번호와 해외 직구 때 이용하는 개인 통관 번호까지 모두 새어나간 게 아니냐는 우려가 나오고 있으나, 쿠팡은 이에 대해서는 별다른 답을 내놓지 않고 있습니다.쿠팡 고객센터에 문의해도 앞선 공지 내용만 되풀이할 뿐입니다.고객센터를 통해 현관 비밀번호 등이 유출됐는지 여부 등을 묻자 "조사가 진행 중이라 알기 어렵다"고 답변했습니다.현재로선 고객별로 정확히 어떤 정보가 유출됐는지는 알 수 없는 상황입니다.박대준 쿠팡 대표이사는 전날 기자들과 만나 대책을 묻는 질의에 "현재는 피해자, 피해 범위, 유출된 내용을 명확하게 확정하는 게 우선"이라고 답변했습니다.쿠팡에서 이미 지난 6월 정보 유출이 시작됐으나, 회사가 5개월간 이를 인지하지 못하면서 피해 규모는 눈덩이처럼 불어났습니다.특히 이번 사고는 해킹이 아니라 전직 직원의 소행으로 알려지면서 보안 시스템 전반에 대한 개선이 필요하다는 지적이 나옵니다.이 직원이 외국인이고, 이미 퇴사 후 출국한 상태라 수사에 난항을 겪을 것을 우려하는 목소리도 있습니다.이에 더해 쿠팡의 부실 대응도 도마 위에 올랐습니다.정보 유출 피해 사실을 알린 시점이 고객별로 달라 뒤늦게 공지 문자를 받은 사례가 있는 데다, 대표 명의의 공식 사과문도 하루가 꼬박 지나서야 나왔습니다.쿠팡의 정보 보안 문제는 이번이 처음이 아닙니다.쿠팡은 개인정보보호위원회 배달원 개인정보 등의 유출 사고로 지난 2020년부터 세 차례에 걸쳐 과징금과 과태료 처분을 받았습니다.참여연대는 전날 논평을 내고 "미국 기업 쿠팡은 미국에서 사업을 했어도 이렇게 허술하게 개인정보를 관리 했겠는가"라며 "쿠팡은 피해를 본 국민들에게 충분한 정보를 제공하고 납득할만한 보상대책을 내놓아야 한다"고 강조했습니다.이미 일부 소비자들은 집단 소송을 준비하고 있습니다.오늘 오후 2시 기준 쿠팡을 상대로 한 집단소송을 준비하는 네이버 카페는 10여 개이고 회원 수는 24만 5천여 명입니다.이와 별개로 법적 대응을 검토하기 위한 카카오톡 오픈 채팅방도 운영되고 있습니다.소비자단체는 쿠팡 회원 탈퇴와 불매 운동 등 집단행동을 예고하고 나섰습니다.한국소비자단체협의회는 오늘 성명을 통해 "쿠팡은 소비자 권리보장을 위한 구체적이고 실효성 있는 대응책을 즉각 마련하라"며 "이를 받아들이지 않고 각종 로비나 법적 대응을 운운하며 시간을 끈다면 우리는 소비자와 연대해 회원 탈퇴와 불매 운동을 포함한 수단·방법을 동원해 강력히 대응할 것"이라고 경고했습니다.온라인 커뮤니티 등에서 이미 쿠팡에서 탈퇴했다는 소비자들의 게시글이 이어지고 있습니다.쿠팡 계정을 없애려면 쿠팡 앱 또는 웹사이트 '내정보관리'에 들어가 '회원정보 수정' 메뉴 하단의 '회원 탈퇴' 메뉴를 선택하면 됩니다.이후 본인 인증을 거쳐 탈퇴 시 주의 사항을 확인하고 동의하면 최종 탈퇴 처리됩니다.쿠팡 계정은 유지하면서 무료 배송·반품, 음식 무료 배달 등 유료 구독 서비스를 취소하려면 와우 멤버십을 해지하면 됩니다.쿠팡 앱 또는 웹사이트 '내정보관리'에서 '와우 멤버십'을 선택한 뒤 하단의 '해지하기'를 누르고 해지 안내 페이지에서 '와우 전용 혜택 그만받기'를 선택하면 됩니다.(사진=연합뉴스)