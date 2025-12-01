시신 차에 싣고 태연하게 회사일…살해범의 섬뜩 행적

▲ 지난달 26일 오후 충북 충주호에서 장기 실종 여성의 SUV 차량이 인양되고 있다.

청주 실종여성 살인범 김 모(54)씨는 흉기로 전 연인 A 씨(50대)를 살해한 뒤 시신을 차량에 싣고 다니며 하루 동안 태연하게 회사 업무를 본 것으로 나타났습니다.오늘(1일) 충북경찰청에 따르면 김 씨는 지난 10월 14일 A 씨 집 앞에서 A 씨를 만났습니다.김 씨가 당일 A 씨를 찾아간 이유는 확인되지 않았지만, 김 씨는 사전 약속을 하지 않고 A 씨가 귀가하기를 무작정 기다렸던 것으로 조사됐습니다.김 씨는 오후 6시 10분쯤 회사에서 귀가한 A 씨의 차량(SUV)에 탑승했고, SUV는 진천군 문백면의 한 노상주차장으로 이동했습니다.두 사람은 주차장에 도착한 뒤 SUV 안에서 이성 문제로 말다툼을 벌였습니다.이 과정에서 격분한 김 씨가 오후 9∼11시 사이 흉기를 10여 차례 휘둘러 A 씨를 살해했습니다.김 씨는 이후 A 씨 시신과 흉기를 실은 채 직접 차를 몰아 밤새 초평저수지와 옥성저수지를 비롯한 청주와 진천 일대를 돌아다녔습니다.김 씨는 경찰에 이곳 어딘가에 범행에 사용한 흉기를 버렸다고 진술했으나, 정확한 장소를 기억하지 못해 아직 흉기는 발견되지 않았습니다.흉기를 버린 뒤에는 시신을 불상의 장소에서 자신의 차에 옮겨 실었고, 날이 밝을 무렵 귀가한 직후 옷만 갈아입고는 곧바로 다시 이 차량을 몰고 자신이 운영하는 진천군의 폐수처리업체로 출근해 거래처를 돌아다니는 등 정상적으로 업무를 봤습니다.이후 오후 6시∼8시 사이 회사에서 퇴근한 김 씨는 그 길로 자신의 거래처 중 한 곳인 음성군의 한 업체로 차를 몰아 마대에 담긴 시신을 이곳에 있는 오폐수처리조 내 펌프에 밧줄로 묶어 유기했습니다.또 범행 흔적이 남아있는 A 씨의 SUV는 그 다음날 자신의 거래처 2곳을 옮겨가며 천막으로 덮어 숨겨놨습니다.김 씨는 거래처 측에 "자녀가 사고를 많이 치고 다녀서 빼앗았다. 잠시 맡아달라"고 둘러댔습니다.시신과 차량을 감쪽같이 숨겨놨던 김 씨는 경찰이 자신의 거래처로 수사망을 좁혀오자 지난달 24일 충주시 소재 충주호에 차량을 유기했다가 경찰에 긴급체포됐습니다.김 씨는 검거 초기 "폭행한 사실은 있지만, 살해한 적은 없다고" 부인하다가 경찰이 국립과학수사연구원 감식 결과 등 여러 증거를 제시하자 그제야 범행 일체를 자백한 것으로 드러났습니다.김 씨가 계획적으로 범행한 것으로 보이는 정황이 다수 포착됐지만, 아직 결론을 내지 못한 상태라고 경찰은 전했습니다.경찰은 김 씨의 범행이 잔혹하다고 판단해 전날 사이코패스 진단검사를 진행했으며, 김 씨의 신상을 공개하는 방안에 대해서도 검토하고 있습니다.경찰은 김 씨를 상대로 구체적인 범행 경위를 조사한 후 조만간 사건을 검찰에 넘길 예정입니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)