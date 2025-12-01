중년의 초상 그려낸 '김부장 이야기' 류승룡…"수고했다" 대사에 울컥

이미지 확대하기

드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'에서 중년의 초상을 완벽히 그려내 화제를 모은 류승룡이 작품을 마무리하는 소회를 전했다.류승룡은 지난달 30일 방송을 끝으로 종영한 JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'(극본 김홍기, 윤혜성, 연출 조현탁/이하 '김 부장 이야기')에서 '김낙수' 캐릭터로 분해 이야기의 중심에서 깊은 존재감을 드러냈다.류승룡은 특유의 보이스와 섬세한 표현력을 더해 대한민국 중년 가장이자 평범한 직장인의 현실을 생생하게 담아내며 시청자들의 깊은 공감을 이끌었다. 많은 시청자들에게 깊은 울림을 안겨 준 그가 종영과 함께 공개된 소속사 '프레인TPC'의 유튜브 채널 'The actors(디액터스)' 인터뷰를 통해, 작품을 향한 애정과 개인적 성찰을 솔직하게 전했다.먼저, 류승룡은 오랜만의 드라마 복귀에 대해 "이야기가 정말 재밌고 공감이 많이 됐다"며 "50대 중년 남성을 주인공으로 내세운 발상부터 신선했다"고 밝혔다. 특히 작품이 특정 직군에 머무르지 않고, 누구나 한 번쯤 마주하게 되는 보편적인 이야기라는 점에서 사명감을 느꼈다고 밝혔다.촬영 중 예상치 못한 감정이 폭발한 순간도 있었다고 회상했다. 마지막 퇴근 후 집으로 돌아온 낙수에게 아내 하진(명세빈 분)이 건넨 "수고했다"라는 대사에서 울컥했다는 그는 "생각해 보니 한 번도 나에게 '수고했다, 고맙다'라고 말해본 적이 없더라"며 "그 순간 마음 깊은 곳에서 대사가 쏟아져 나왔다"고 했다.그는 연기에 대한 한층 깊어진 생각도 털어놓았다. "가끔은 '연기하는 기분만 낸 건 아닐까' 싶은 날이 있다. 집중이 안 되는 날이면 정말 속상하다"며 이를 극복하기 위해 건강 관리를 한다고 밝혔다. 많이 걷고, 마음을 다스리고, 생활을 단정히 유지하는 것 역시 그에게는 연기의 일부가 되어버려서 이제는 몸과 마음이 건강해야 진짜 감정이 나온다며 "몸과 마음이 풍요로운 상태에서야 비로소 다양한 표현이 가능하다"고 강조했다.이번 작품이 단순한 드라마 복귀작을 넘어, 스스로를 돌아보는 계기가 되었다는 그는 마지막으로, "짧지 않은 시간 동안 다시는 못 할 만큼 열정과 최선을 다해 찍었다. 그런 진심이 여러분께 닿았다는 걸 느낄 때마다, 큰 보람이 된 것 같다"고 소감을 전했다.류승룡은 현실 속 '김 부장'들을 떠올리게 하는 섬세한 연기로 '김낙수'의 다층적인 면모를 완성했다. 캐릭터를 통해 자신을 돌아본 배우의 성찰이 작품의 여운을 더욱 길게 남긴 가운데, '김 부장 이야기'에 대한 류승룡의 더 많은 이야기는 유튜브 채널 '프레인TPC'에서 확인할 수 있다.[사진: 유튜브 '프레인TPC' 영상 캡처, 프레인TPC]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)