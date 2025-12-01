일본, 남중국해서 필리핀과 합동훈련…"중국 견제 위해 방위 협력 강화"

▲ 일본·필리핀 남중국해서 합동훈련

중국과 일본 간 갈등이 이어지는 가운데 중국을 견제하며 안보 협력을 강화해 온 일본과 필리핀이 남중국해에서 소규모 합동 훈련을 벌였습니다.1일 일본 통합막료감부(합동참모본부 격)에 따르면 일본 자위대는 남중국해에서 지난달 29일 필리핀군과 함께 '해상 협동 활동'이라는 이름으로 합동 전술 훈련을 실시했습니다.합동 훈련에는 해상자위대 호위함 '하루사메', 필리핀군의 프리깃함 1대와 C-208 항공기가 참여했습니다.이 활동은 '자유롭고 열린 인도태평양'을 지지하는 국제협력을 강화하기 위한 것으로, 항행의 자유를 지지하면서 '유엔해양법협약'(UNCLOS)에 반영된 국제법상의 해상 등 권리를 존중하는 활동이라고 통합막료감부는 설명했습니다.교도통신은 "일본과 필리핀은 지난 11월 중순에는 미 태평양 함대도 참여한 가운데 이 활동을 벌였다"며 "이 해역으로 진출을 도모하는 중국에 대한 견제를 목적으로 방위 협력을 강화하고 있다"고 전했습니다.양국의 이번 훈련은 중국이 최근 서해 북부·중부·남부 등 도처에서 군사 활동을 진행하며 '무력 압박 시위'를 벌이는 가운데 진행돼 더욱 주목받았습니다.일본과 필리핀 정부는 작년 7월 상호 파병을 용이하게 하는 상호접근 협정(RAA·일본명 '원활화 협정')을 맺었으며 일본 해상자위대 호위함의 필리핀 수출 등 방위 분야에서 협력 확대를 모색하고 있습니다.한편, 중국과 일본은 다카이치 사나에 일본 총리가 지난달 7일 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 '대만 유사시'는 일본이 집단 자위권(무력)을 행사할 수 있는 '존립위기 사태'에 해당할 수 있다고 말하면서 갈등을 빚고 있습니다.중국은 해당 발언을 고강도로 비판하면서 발언 철회를 촉구했으나 다카이치 총리는 발언을 철회하지 않겠다고 밝혔습니다.이후 중국 당국은 자국민들에게 일본 여행과 유학 자제를 각각 권고했고, 일본 가수의 콘서트 및 일본 뮤지컬과 영화 개봉 취소 등도 이어지고 있습니다.(사진=일본 통합막료감부 엑스 캡처, 연합뉴스)