[현장영상] "쉽지 않은데" "잔잔한 감동" 일본 여행객이 남기고 간 두 가지

한 일본인 여행객으로 추정되는 여행객이 김해국제공항에 설치된 모금함에 현금 110만 원과 따뜻한 손 편지를 남기고 갔습니다.

1일 대한적십자사 부산지사에 따르면 지난달 26일 김해국제공항에 설치된 모금함 개함 과정에서 일본 여행객이 남긴 것으로 추정되는 현금 110만 원 상당의 지폐와 손 편지가 발견됐습니다.

손 편지에는 "한국 여행 즐거웠습니다. 돈이 남았는데 어려운 아이들을 위해 사용해 주세요"라는 짧은 일본어 글씨가 적혀 있었습니다. 현장영상에 담았습니다.

