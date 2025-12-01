소비자단체들, 쿠팡에 대책 마련 촉구…"회원 탈퇴·불매 운동 한다"

▲ 한국소비자단체협의회

소비자단체들이 쿠팡이 정보 유출 사고에 대한 소비자 보호 대책을 즉각 마련하지 않으면 회원 탈퇴와 불매 운동 등에 나서겠다고 오늘(1일) 경고했습니다.소비자교육중앙회와 한국여성소비자연합 등 소비자단체 12곳으로 이뤄진 한국소비자단체협의회는 이날 성명을 통해 "소비자의 가장 내밀한 정보인 주소, 연락처, 구매 내역, 심지어 공동현관 비밀번호까지 포함된 개인정보가 노출됐다는 사실에 깊은 우려와 강한 분노를 표한다"며 "소비자 개인정보 유출 사고의 원인과 규모를 투명하게 공개하고 실질적이고 구체적인 배상안을 즉각 마련하라"고 밝혔습니다.협의회는 "개인정보 유출로 소비자가 겪게 될 보이스피싱과 스미싱, 피싱, 명의도용 등 광범위한 2차 피해에 대한 우려를 불식시킬 수 있도록 책임 있는 자세로 실질적인 피해구제 대책과 구체적인 배상안을 제시해야 한다"고 강조했습니다.이어 "이번 사태로 발생할 수 있는 소상공인 매출 감소 등의 피해에 대한 보상과 예방책도 강구해야 할 것"이라고 덧붙였습니다.협의회는 "쿠팡이 이를 받아들이지 않고 각종 로비나 법적 대응 운운하며 시간을 끌면 우리는 소비자와 연대해 회원 탈퇴와 불매 운동을 포함한 수단·방법을 총 동원해 강력히 대응할 것"이라고 경고했습니다.협의회는 정부에는 "철저한 조사와 강력한 행정 처분을 내리고 재발 방지 대책을 신속히 수립하라"고 요구했습니다.국회에는 "소비자 피해 구제와 재발 방지를 위해 집단소송법과 징벌적 손해배상, 입증책임전환 등 소비자 3법을 조속히 통과시켜 소비자 피해를 해결하라"고 촉구했습니다.(사진=한국소비자단체협의회 제공, 연합뉴스)