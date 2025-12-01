스키즈, '빌보드 200' 8연속 1위…K팝 최다 기록 자체 경신

▲ 그룹 스트레이 키즈

그룹 스트레이 키즈가 새 앨범 '두 잇'(DO IT)으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 8회 연속 1위를 기록했습니다.현지시간 30일 빌보드의 차트 예고 기사에 따르면 '두 잇'은 앞서 7주 1위를 기록한 테일러 스위프트의 신보 '더 라이프 오브 어 쇼걸'(The Life Of A Showgirl)을 제치고 '빌보드 200'에서 1위로 데뷔했습니다.스트레이 키즈는 지난 2022년 '오디너리'(ODDINARY)를 시작으로 '맥시던트'(MAXIDENT), '파이브스타'(★★★★★), '락스타'(樂-STAR), '에이트'(ATE), '합'(合·HOP), '카르마'(KARMA)에 이어 이번 '두 잇'까지 총 8장의 앨범이 연속으로 이 차트 정상에 오르는 기록을 썼습니다.이로써 스트레이 키즈는 '빌보드 200'에서 최다 1위를 기록한 K팝 가수라는 자신들의 기록을 자체 경신했습니다.또한 '빌보드 200'에 처음으로 진입한 앨범을 시작으로 8장의 앨범이 연속해서 모두 1위를 차지한 것 역시 현지 가수를 통틀어 빌보드 역사상 스트레이 키즈가 유일합니다.빌보드는 "스트레이 키즈는 또한 이번 8번째 1위로 2000년 이래 이번 세기 가장 많은 (빌보드 200) 1위를 차지한 그룹이라는 자신들의 기록도 경신했다"고 설명했습니다.'빌보드 200'은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 '앨범 유닛'(Album Units)으로 순위를 매깁니다.'두 잇'은 이번 차트 집계 기간 29만 5천 장에 해당하는 앨범 유닛(Album Units)을 기록했습니다.이 가운데 앨범 판매량은 28만 6천 장으로 이번 주 '톱 앨범 세일즈 차트' 1위를 차지했습니다.SEA는 9천 장이었고, TEA는 미미한 수준이었습니다.빌보드는 "'두 잇'은 올해 발매 첫 주로는 7번째로 많은 앨범 유닛과 4번째로 많은 앨범 판매량을 기록했다"고 전했습니다.'두 잇'은 스트레이 키즈가 '확신을 가지고 지금 과감하게 행동하라'는 신념을 토대로 오늘을 즐기며 새로움을 만들어 가는 자신들의 이야기를 담은 앨범입니다.더블 타이틀곡 '두 잇'(Do It)과 '신선놀음'을 비롯해 '홀리데이'(Holiday), '포토북'(Photobook) 등 총 5곡이 수록됐습니다.팀 내 프로듀싱팀 쓰리라차(방찬·창빈·한)가 전곡을 직접 만들었습니다.이 가운데 '신선놀음'은 노랫말과 뮤직비디오에서 한국 전통의 아름다움과 세계관을 뽐내 팬들의 호평을 받았습니다.이번 앨범은 정규 혹은 미니앨범이 아닌 '스키즈 잇 테이프'(SKZ IT TAPE)라는 독특한 명칭을 내걸고 발매됐습니다.멤버 방찬은 지난달 21일 소속사를 통해 "스트레이 키즈 음악의 다양성과 새로운 도전을 보여드리기 위해서"라며 "이번에도 저희만의 스타일대로 특별하게 준비해 봤다. 새롭게 보여드릴 수 있는 장르와 메시지들을 각 곡에 담아봤다"고 소개했습니다.스트레이 키즈는 올해 전 세계 35개 지역에서 56회에 걸친 자체 최대 월드투어 '도미네이트'(domiATE)를 성공적으로 개최했습니다.이어 앙코르 콘서트를 인천 아시아드주경기장에서 열며 데뷔 7년 만에 국내 스타디움 공연장에 입성했습니다.임희윤 대중음악평론가는 "스트레이 키즈의 음악에는 '마라맛' 같은 특유의 강렬한 랩, 훅(Hook·강한 인상을 주는 후렴구), 비트가 있다"며 "여기에 동양적인 요소도 들어가면서 영미권 팝 같은 느낌보다는 K팝 그 자체의 핵심을 담아 해외 팬들이 좋아할 만한 차별점을 지녔다"고 설명했습니다.(사진=JYP엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)