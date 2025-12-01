사기 혐의 40대, 검찰 체포영장 집행 중 도주

▲ 광주지검 광주고검

사기 혐의를 받는 피의자가 검찰의 체포 과정에서 도망쳐 검경이 뒤쫓고 있습니다.오늘(1일) 광주지검 등에 따르면 오늘 오전 10시 10분 광주 서구 치평동 한 호텔에서 검찰의 체포영장 집행 도중 피의자 A(40대·남성)씨가 달아났습니다.A 씨는 짐 챙길 여유를 달라고 부탁한 뒤 검찰 수사관의 감시가 소홀한 틈을 타 차를 타고 달아났습니다.차량은 누군가 시동을 걸고 대기 중이었던 차량은 아니었던 것으로 전해졌습니다.검찰이 A 씨를 놓친 곳은 전남 또는 전북으로 연결되는 고속도로 나들목(IC)과 불과 4.5㎞ 떨어져 있습니다.A 씨는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의를 받고 있습니다.그는 광주지검이 경찰로부터 넘겨받았던 사건의 피의자이며, 수배범은 아니었습니다.검찰은 A 씨가 광주를 벗어나 타 지역으로 이동한 것으로 보고 A 씨의 행방을 쫓고 있습니다.경찰도 공조 요청을 받고 주요 예상 거점을 지키며 A 씨의 동선을 추적 중입니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)