경찰 "'쿠팡 개인정보 유출' 피의자 IP 확보해 추적 중"

▲ 쿠팡

경찰이 쿠팡 고객 3천370만 명의 개인정보를 유출한 혐의를 받는 피의자를 추적 중입니다.서울경찰청 관계자는 오늘(1일) 정례 기자간담회에서 "현재 쿠팡 측으로부터 서버 로그기록을 제출받아서 분석 중"이라며 "피의자가 범행에 사용한 IP를 확보해 추적 중"이라고 밝혔습니다.경찰은 피의자의 국적이 어디인지, 쿠팡에서 퇴직해 출국한 상태인지, 쿠팡에 '유출 사실을 언론에 알리겠다'는 내용의 협박성 이메일을 보낸 사람과 동일인인지 등도 확인하고 있습니다.경찰 관계자는 "피의자를 특정하기 위한 수사를 진행 중"이라며 "IP 추적을 위한 해외 공조도 벌이고 있다"고 설명했습니다.경찰은 지난달 18일 쿠팡 측으로부터 개인정보 유출 피해를 확인했다는 신고를 받고 입건 전 조사(내사)에 착수했습니다.다만 당시까지 쿠팡이 밝힌 피해 규모는 4천500여 명 수준이었습니다.같은 달 25일 경찰은 쿠팡 측으로부터 이번 사태와 관련해 정보통신망 침입 혐의로 '성명불상자'를 수사해 달라는 고소장을 접수하고 정식 수사로 전환했으며, 28일 고소인 조사를 진행했습니다.경찰은 필요시 고소인을 추가 소환할 방침입니다.경찰 관계자는 "이번 사태로 인한 보이스피싱과 스미싱 등 2차 피해를 아직 접수한 것은 없다"며 "다만 추가 피해 우려가 있어 관계 부처와 대응 중"이라고 말했습니다.