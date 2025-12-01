"계엄 사과 안 하면 초재선 30여 명 별도 메시지 낼 것"

[편상욱의 뉴스브리핑]



"12.3 계엄의 강·계엄의 늪을 건너지 않으면 어떤 얘기도 국민 마음에 다가설 수 없어"

"장동혁, '책임을 통감한다' 표현 이후 메시지 더 안 나와…전향적 메시지 나오기 쉽지 않을 것"

"국힘 초재선 30여 명, 전향적 메시지 나오지 않으면 독자적 메시지 발표 준비하고 있어"

"'당원 게시판' 재조사, 한동훈 리더십 훼손·활동 공간 줄이려는 것 외에 달리 해석할 방법 없어"

"김종혁에 대한 당무감사? '당원 게시판'보다 더 황당…민주당 얘기하는 '입틀막'과 뭐가 다른가"

"당 지도부와 다른 생각 갖는 사람 위축시켜…국민 대다수와 다른 방향 가서는 이길 수 없어"

"강성 지지층 목소리 과대 분출되면 '뺄셈 정치'…뭉쳐서 어떤 길로 가야 하는지 지도부 곱씹어야"

--------------------------------------------



▷ 편상욱 / 앵커 : 12·3 비상계엄 1년을 앞두고 국민의힘은 계엄 사과를 둘러싸고 내홍이 커지고 있습니다. 이런 분위기 속에서 사과와 반성을 제안한 인사들은 당내 강경파와 지지층에게 비판을 받고 있는 상황입니다. 오늘 현안 인터뷰의 주인공, 영상으로 먼저 만나보겠습니다. //국민의힘 박정하 의원 모셨습니다. 어서 오세요.



▶ 박정하 / 국민의힘 의원 : 안녕하세요?



▷ 편상욱 / 앵커 : 어제 화면인데 어제 춘천이잖아요.



▶ 박정하 / 국민의힘 의원 : 춘천에서 있었던 대회죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 박 의원 지역구가 원주 아닙니까. 바로 옆 동네, 사실상 고향인데 지지자들이 상당히 좀 박정하 의원한테 항의를 하는 모습이네요?



▶ 박정하 / 국민의힘 의원 : 어제 이제 연단에 서서 쭉 보니까 앞에 많은 분들이 와 계셨는데 제가 보는 대로 좌측 쪽에 몇 분, 제가 볼 때는 많은 숫자는 아니었던 것 같아요. 이제 맨 앞에 있어서 소리가 들렸는데 저런 목소리를 내더라고요. 여러 생각이 들었습니다. 팔색조 감정이라고 할까요? 처음에는 당황스러운 것도 있고 참담한 것도 있고 화도 나고. 그러면 이거를 대꾸를 해야 할까 이러다가 나중에는 안타까운 마음까지도 들었어요. 얼마 전에 저희 당협에도 저런 부류의 생각을 갖고 있는 젊은 친구들이 와서 얘기를 좀 하자고 했는데 일단 제가 볼 때는 정보의 습득이 좀 편향되어 있는 것 같아요. 그러니까 가령 어떤 사안을 보면 정보를 습득하고 그걸 갖고 인식을 하고 판단을 하잖아요. 저는 어제 SBS 8시 뉴스에 이렇게 보도했는데라고 전제하고 제가 얘기하는 거하고 그 친구들은 어디 유튜브에서 이렇게 얘기했으니까 이게 팩트입니다. 이렇게 얘기하면서 하더라고요. 그래서 제가 볼 때는 마지막이 안타깝다고 얘기하는 게 혹여 잘못된 정보를 가지고 저렇게 판단을 하고있는 것 아닌가라는 생각이 들어서 우리 당이 앞으로 쭉 가야 되는데 그렇게 서로 다른 얘기들을 하는 사람들 때문에, 혹은 많은 당원들이 생각하는 부분과 달리 표현하는 분들 때문에 지금 힘든 것 아닌가 이런 생각도 좀 들었습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 근데 어쨌든 장동혁 대표, 연설에서는 당이 하나로 뭉쳐야 된다. 이렇게 강조를 합니다만 당의 상황은 전혀 그렇지 않은 것 같습니다. 이제 곧 계엄 1년인데 어떻게 될까요?



▶ 박정하 / 국민의힘 의원 : 걱정이 많이 있습니다. 사실은 보도도 지금 나오고 있습니다마는 초재선 의원 중심으로 해서 당의 진로나 노선에 대해서 그리고 12·3 계엄에 대한 입장에 대해서 우리가 전향적인 입장을 내고 정리를 하자, 이런 얘기가 있는데요. 장동혁 대표를 비롯한 당 지도부가 어떻게 할지, 좀 며칠 있으니까 지켜보고 있는 상황이에요. 그런데 지금 현재 상태로 간다면 한 대여섯 달 됐나요. 이재명 정부 출범한 지 얼마 되지 않았잖아요. 그럼에도 불구하고 사실은 국민들한테 걱정을 끼쳐주는 부분, 저희 야당으로서는 굉장히 많이 아프게 공격할 수 있는 부분들이 제법 많이 있었어요. 그런 비판을 함에도 불구하고 저희 당 지지율은 답보 상태거든요. 그러면 거기의 원인이 어디에 있는지 우리가 좀 돌아봐야 되다고 생각합니다. 저는 여러분들이 많이 말씀하셨지만 결국에는 12·3 계엄이라는 그 계엄의 강이라고 해야 하나요. 계엄의 늪이라고 해야 하나요. 이거를 제대로 우리가 건너가지 않으면 어떤 얘기를 한들 국민들 마음에 다가설까라는 생각이 듭니다. 어제도 보면 그 앞에 많은 당원들이 있었는데 대다수의 당원들은 그렇게 생각하지 않은 듯한 느낌을 저는 받았거든요. 그러니까 많은 당원들이 그다음에 많은 국민들이 바라보고 지적하는 그 방향으로 저는 당의 노선이 좀 바뀌어야 한다고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 오늘 한 신문사에서 국민의힘 국회의원들을 전원을 상대로 여론조사를 했습니다. 국민의힘 의원이 107명인데 지금 장동혁 대표 그리고 구속돼 있는 권성동 의원을 제외하고 105명한테 전수 조사를 했더니 12·3 비상계엄과 관련해서 사과 메시지를 내야 한다. 찬성이 43명 그리고 반대는 14명이었습니다. 응답자는 82명만 응답을 했고 답변 거부와 보류도 꽤 됐었는데, 이런 상황에서 장동혁 대표가 내일모레 계엄에 대한 사과 메시지를 낼 거라고 보십니까?



▶ 박정하 / 국민의힘 의원 : 계엄에 대한 사과, 그다음에 당의 전향적인 노선 변화를 요구하는 재선 의원 중심의 의원들이 지난주에 한 번 아마 대표를 만난 것 같아요. 그리고 지금 답을 기다리고 있는 것 같은데 지난주에 장동혁 대표가 책임을 통감한다? 라는 표현을 한 이후에 사실은 메시지가 더 이상 안 나오고 있죠. 지금과 같은 상황으로 간다면 많은 의원님들이 생각하고 있는 것 같은 전향적인 메시지가 나오기는 쉽지 않은 상황 아닌가라고 해서 굉장히 사실은 우려스럽고 걱정스럽게 보고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 만약에 장동혁 대표가 사과 표명을 안 하면 초선 중심으로 20여 명 안팎의 의원들이 집단행동을 할 수도 있다. 이런 얘기도 나오던데 실제로 현실화 될 가능성도 있나요?



▶ 박정하 / 국민의힘 의원 : 저는 오늘 아침 보도도 좀 있었습니다마는 초선 그다음에 재선들 모여서 한 30여 명 남짓 되는 것 같아요. 더 늘어났을 수도 있는데 저는 전향적인 메시지가 나오지 않으면 독자적인 메시지가, 메시지를 발표할 걸로 준비하고 있고 그렇게 될 것으로 보고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이제 곧 지방선거도 있는데 윤석열 전 대통령의 절연 문제 그리고 계엄에 대한 사과 문제 이 두 문제를 먼저 해결을 해야 국민의힘이 어디로 가든 가지 않겠어요?



▶ 박정하 / 국민의힘 의원 : 그럼요, 아까 말씀드렸잖아요. 여러 가지 일들이 많이 있었는데 그리고 국민들도 바라는 바가 있는데 여전히 그걸 건너가지 못하면 국민들한테 저희가 하는 목소리가 들리지가 않는 것 같아요. 그러니까 이런저런 여당에 대한 비판을 많이 하고 여당이 국민들로부터 신뢰를 잃고 걱정스러운 일들을 함에도 불구하고 저희 주장이 전혀 도달되지 않아서 지금 지지율이 정체되어 있고 지방선거의 걱정도 많이 있는 상황입니다. 뭐가 됐든 간에 그 강을 넘어가야 그다음에 저희 길을 열 수 있다고 저는 생각을 합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 이런 상황에서 국민의힘에서는 한동훈 전 대표 당시에 불거졌던 당원 게시판 논란에 대한 조사에 착수했습니다. 장동혁 대표가 과거 한동훈 전 대표 때 최고위원을 지낼 당시에는 이 당원 게시판 문제에 대해서 어떻게 이야기를 했었는지부터 먼저 들어보겠습니다. // 장동혁 당시 최고위원입니다. 친한계 최고위원이었죠. 이럴 때는 당원 게시판 문제에 대해서 지금 장동혁 대표의 입장과는 완전히 180도 다른 얘기잖아요. 같은 사람인가 의심스러울 정도인데 계엄 1년을 앞둔 이 시점에서 장동혁 대표가 새삼스럽게 또 1년 전에 당원 게시판 사건 문제를 재조사할 것을 지시한 이유는 뭐라고 보십니까?



▶ 박정하 / 국민의힘 의원 : 본인이 지금 1년 전에 했던 얘기 속에 정답이 있다고 봅니다. 저는 개인적인 입장이지만 단언컨대 한동훈 전 대표의 리더십을 훼손하고 한동훈 대표의 활동 공간을 줄이려고 하는 것 아닌가라는 생각 외에는 달리 해석할 방법이 사실은 별로 없어요. 당원 게시판이라는 게 예전부터 이제 많이 논란이 됐고 장동혁 대표가 1년 전 당시 저렇게 얘기했고 안에서 당시 법률위원장이었던 주진우 의원도 전수 조사를 한 바가 있어요, 사실은. 그래서 이게 한동훈이라는 동명이인이 적었던 글들이 있었음이 확인이 됐고 두 번째는 가족 명의로 글을 썼다고는 합니다만 그게 사설이나 칼럼 같은 것들을 인용한 것들이라 경찰 조사에서도 특별한 문제가 없었던 걸로 나온 것으로 알고 있거든요. 그게 지금 이 상황에서 아까 저희 당이 지금 굉장히 어려운 상황이라고 말씀하셨는데 똘똘 뭉쳐도 모자를 판인데 저렇게 하는 이유가 진짜, 진짜 제대로 당을 정비하고 지방선거를 준비하고자 하는 건지에 대해서는 굉장히 의심스러운 부분이 있다고 보여집니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김종혁 전 최고위원 같은 경우도 저희 프로그램의 고정 패널로 나오시니까 저도 잘 아는데 당내 분열을 조장했다. 이런 이유로 지금 당무 조사에 들어가지 않았습니까?



▶ 박정하 / 국민의힘 의원 : 김종혁 최고의 발언이나 글들에 대해서 시비를 거는 것에 대해서는 더 황당한 부분이 있어요. 당원 게시판에 대해서는 논란이 있을 수 있다고 100번 양보를 해서 받아들입니다마는 김종혁 최고의 발언이라는 것은 당무 조사를 하겠다고 한 발언이라는 건 다 알려져 있잖아요. 그중에 과연 어떤 게 하지 못할 말이었으며 당무감사를 받아야 되는 내용인지 저는 잘 모르겠거든요. 그렇게 되면 지금 민주당이 얘기하고 있는 입틀막하고 과연 우리 당이 뭐가 다른가,라는 생각이 듭니다. 건전한 당에서 이런저런 비판이 있을 수 있는 거고 그다음에 계엄을 했었고 우리 당을 이렇게 어려움에 빠지게 했고 그다음에 우리 보수 세력을 다 이렇게 힘들게 하고 있는 그때 당시의 얘기를 비판하는 게 저는 왜 당의 기강에 문제가 되는지 납득하기가 어려운 부분입니다. 오히려 지금 여러 의원들이 걱정하는 것처럼 당내 계엄에 관한 입장, 당의 진로에 관한 입장에 대해서 당 지도부가 다른 생각을 갖고 있는 사람들을 위축시키기 위해서 하는 것 아닌가라는 생각이 듭니다. 보통 병서에도 그러잖아요, 3배 이상 돼야 공격을 할 수 있다고. 그런데 저희 의석수도 부족해요. 그다음에 정책적 수단도 없어요. 그러면 결국에는 국민 여론밖에 기댈 데가 없거든요. 그러면 국민들이 바라보고 있는 지점을 같이 쳐다보면서 가야지 국민들의 대다수와는 다른 방향으로 가서는 과연 이길 수 있을까, 라는 기본적인 생각이 듭니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 어쨌거나 지금 국민의힘 지도부가 하는 걸 보면 당원 게시판 재조사도 그렇고 김종혁 전 최고위원에 대한 당무 조사도 그렇고 대놓고 친한계를 축출하려는 것 아니냐, 이런 분석도 나오죠.



▶ 박정하 / 국민의힘 의원 : 그런 분석도 많이 있고, 내심 그런 것도 있는 거 아닌가 하는 생각이 들어요. 그러니까 제일 해서는 안 되는 일들 그다음에 지금까지 저희가 정권을 잃어버리고 오면서 가장 아프다고 한 부분이 뺄셈 정치였잖아요. 윤석열 대통령 당시에 뺄셈 정치 얘기 많이 했는데 지금도 자칫 너무 지나치게 강성 지지층에 의존해서 그 목소리들이 과대 분출되면서 이런 뺄셈 정치하고 있는 것 아닌가 하는 생각이 듭니다. 저는 앞서도 얘기했던 것처럼 뭉쳐야 하는 데는 다 같이 동의해요. 그렇지만 그게 뭉쳐서 어떤 길로 어떤 방향으로 가는지에 대해서는 왜 우리가 지금, 이 상황밖에 되지 않는지 당 지지도가 이렇게밖에 되지 않는지는 곱씹어 봐야 할 대목이라고 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 박정하 의원. 잘 아시다시피 대표적인 친한계 의원이신데 한동훈 전 대표 생각은 어때요? 한동훈 전 대표 지금 론스타 승소도 그렇고 대장동 항소 포기에서 자신의 존재감을 넓혀가는 마당이었는데, 국민의힘 주류가 한동훈 대표를 비토하는 분위기라면 한동훈 대표의 정치적 입지 어떻게 될까요?



▶ 박정하 / 국민의힘 의원 : 그거는 지금 말씀하신 것처럼 쉽지 않은 상황이고 공간이 계속 만들어져야 하는 부분이지만 본인도 계속 노력해야 하는 부분이 있고 조금 전에 말씀드린 것처럼 당이 정말 이기기 위해서는 우리 모든 사람, 모든 제세력과 연대해야 한다는 자세를 갖고 있어야 한다고 생각합니다. 그러기 위해서는 저는 열린 마음으로 그게 누가 됐든 간에 야당을 바로 세우고 그다음에 이재명 정부에게 제대로 대항할 수 있는 사람이라면 누구든지 같이해서 무언가 국민이 바라는 방향으로 도모해 가는 그런 당의 모습을 보여야 한다고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 가장 중요한 게 바로 6월 3일. 내년 6월 3일 지방선거 아니겠습니까.



▶ 박정하 / 국민의힘 의원 : 그렇죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 장동혁 대표 생각은 중도층 확장보다는 지지층 결집이 우선이다. 이렇게 생각하는 것 같은데 이런 전략이 국민의힘 선거 결과에는 어떤 영향을 미칠 거라고 예상하십니까.



▶ 박정하 / 국민의힘 의원 : 12월 3일이 아마 장동혁 대표 취임한 지 100일이 되는 날인 것 같아요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 박정하 / 국민의힘 의원 : 그리고 국민이 모두 지금 쳐다보고 있는 상황이기 때문에 저는 시간이 너무 늦어지면 그게 돌아올 수 없는 상황으로 간다고 봅니다. 한번 어떤 사람 내지는 어떤 세력의 이미지가 굳어지고 나면 그 후에 하는 말은 들리지 않는 거거든요. 그리고 그 후에 하는 말은 선거 때문에 하는 얘기라고 들리기 때문에 저는 더 늦기 전에 진정성 있는 메시지 전달이 필요하다고 보고 그게 한 번에 안 되면 저는 두 번, 세 번이라도 계속해야 한다고 봅니다. 언제까지 윤 어게인, 부정선거 이렇게 외치면서 국민으로부터 신뢰를 받을 수 있다고 생각하면 안 되잖아요. 저는 그렇게 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 박정하 국민의힘 의원이었습니다. 말씀 잘 들었습니다.



