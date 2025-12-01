[여담야담] "무관용…2차 특검 검토" "지방선거까지 공작 목적"

[편상욱의 뉴스브리핑]



● 여야, '2차 특검' 공방



김진욱 /전 더불어민주당 대변인

"김건희 관련 소문들 특검으로 진실 규명되고 있어"

"여전히 남은 의혹 규명 위해 여론도 2차 특검 지지"



김근식 /전 국민의힘 비전전략실장

"2차 특검 요구는 계속 울궈먹기 '곰국 특검' 하자는 것"

"정청래 2차 특검 요구, 또 자기정치 하는 것"



● '계엄 사과' 놓고 '두 쪽'



김진욱 /전 더불어민주당 대변인

"국힘, 내분 넘어 내전 수준"

"장동혁 장외 투쟁, 당 분열상 대국민 보고대회 하는 듯"



김근식 /전 국민의힘 비전전략실장

"국힘 '사과' 갈등, 당 대표 장동혁이 입장 내고 정리해야"

"국힘, 왜 하필 지금 당원 게시판 꺼내 분란 만드나? 시기 부적절해"

--------------------------------------------



<앵커>

정치 여담야담. 오늘은 김진욱 전 더불어민주당 대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장과 함께하겠습니다. 두 분 어서 오세요.



-안녕하세요?



<앵커>

12.3 비상계엄 1년을 이틀 앞두고 국회에서는 여야의 신경전이 치열합니다. 당장 민주당 지도부는 2차 종합 특검 띄우기에 나섰습니다. 국민의힘은 이게 인민재판을 위한 거라고 맞서고 있습니다. 여야 목소리부터 듣고 오겠습니다.



<앵커>

먼저 김진욱 대변인, 일단 3대 특검, 지금 채 상병 특검만 활동이 종료가 됐고 김건희 특검과 내란 특검은 계속 돌아가고 있는 중이에요. 그런데도 불구하고 벌써부터 2차 종합 특검이 필요하다 이런 주장이 나오는 이유는 뭔가요?



-지금 3대 특검 중에 채 해병 특검이 지난주 활동을 종료했는데 특검에서 많은 노력들이 있었습니다. 그리고 일정한 성과도 좀 있었던 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 아직까지 규명되지 않은 진실이 너무 많이 남아 있다. 이렇게 판단이 되는 것이고요. 특히 아직 김건희 특검 같은 경우에는 한 10개가 넘는 그런 혐의들이 있었는데 그중에서 손도 못 댄 혐의들도 있어 보입니다. 그렇기 때문에 이번 달 중으로 내란 특검, 김건희 특검도 종료가 되게 되는데 이렇게 되면 나머지 사안에 대한 진실 규명은 요원해지는 거 아니냐, 이런 우려감들이 있기 때문에 그런 차원에서, 아직 특검을 어떻게 하겠다는 당의 입장이 확정된 것은 아닙니다만, 지금부터 그런 부분도 검토해야 되는 거 아니냐, 그런 목소리가 나오기 시작한 것 같습니다.



<앵커>

김근식 실장님, 일단 여당이 2차 종합 특검을 거론하는 건 국민의힘에서는 지방선거를 겨냥해서 정치 공작을 하기 위한 것이다. 이렇게 주장을 하고 있군요.



-그렇죠. 그러니까 지방선거까지 내란 프레임이라는 것을 최대한 가동하겠다는 정치적 목적을 저는 여과 없이 드러낸 거라고 보고요. 3대 특검이 통과해서 민주당이 하고 싶은 대로 다 했던 거 아니겠습니까. 지금 성과가 없다고 그럽니다만 성과가 없는 게 아니라 실력이 없는 거였습니다. 김건희 특검과 관련해서 몇 가지 혐의들을 다 적시해서 시작했습니다. 이게 지금 드러난 것은 뭐냐 하면 뜬 소문이었기 때문에 성과가 없는 거예요. 그러니까 이랬다더라, 이랬을 것이다라는 예단과 추측과 뜬 소문에만 맞춰서 특검을 띄웠는데 막상 검찰 투입하고 예산 투입해서 수사를 했음에도 불구하고 나오는 게 없다는 것은 뜬 소문에 불과했다는 것을 스스로 입증을 하는 것이고요.



그다음에 내란 특검 같은 경우도 지금 일단 윤 전 대통령 구속돼 있고 부인 구속돼 있고 내란 재판 받고 곧 1월, 2월이면 1심 판결이 나옵니다. 윤 전 대통령 부인 곧 나올 거고요. 그런데도 불구하고 또 종합 특검을 해서 세 가지 중에서 부족한 걸 또 하겠다는 것은 저희가 생각할 때는 민주당 입장에서 민주당이 원하는 것이 나올 때까지 계속 특검을 하겠다는 지나친 정치적 의도라고 보고요. 이렇게 정말 이유도 없이 특검을 계속 고집하는 것은 특검이 아니라 곰국이죠. 우려먹고 또 우려먹고 하겠다는 저는 곰국 특검이라는 생각이 들고 어차피 지금 내년 9월이면 검찰이 없어지는 거 아닙니까? 그러면 어차피 없어질 검찰을 계속 특수검찰, 특수검찰, 특별검찰을 해서 계속 없어지기 전에 취업안내소 합니까? 저는 정말 민주당이 이 부분만큼은 좀 과도한 정치 공세, 정치적 폭주 이건 좀 멈춰야 한다고 생각합니다.



<앵커>

김진욱 대변인님, 국민의힘은 곰국 특검이다. 계속 우려먹겠다. 이런 속셈이다, 이렇게 비판을 하고 있는데 2차 특검 국민의 지지를 그럼 받을 수 있느냐. 그 부분에 대해서는 어떻게 보십니까.



-저는 받을 수 있을 거라고 보고 있습니다. 왜냐하면 지금 현재 특검이 무리하다, 정치적이다라고 얘기하는 것은 국민의힘의 입장이시지, 지금 이 특검들에서 나오고 있는 결과라든가 이런 부분들에 대해서 여론의 수치가 그것을 증명해 주고 있지 않습니까. 뜬금없는 얘기라고 하셨습니까. 뜬소문이라고 말씀하셨습니까. 김건희 씨와 관련되어서 그동안 소문으로만 무성했던 것들이 이번 특검을 통해서 그 진실이 규명되고 있지 않습니까. 여러 가지 것, 우리가 그동안 미처 소문으로조차도 듣지 못했던 부분들, 심지어는 경복궁에 가서 어좌까지 앉았었다는 것은 소문에도 나오지 않았던 얘기들입니다. 그럼에도 불구하고 이번 특검을 통해서 그 뇌물을 받았던 얘기, 매관매직했던 얘기 그리고 그동안 얼마나 많은 사리사욕들을 채워왔었는가 하는 부분에 대해서 밝혀지고 있는 부분들이 있습니다.



그러나 여전히 밝혀지지 못한 그런 부분들이 있기 때문에 그 부분에 대해서는 어떠한 형태, 특검일지 아니면 지금 사법기관을 통해서 할지는 모르겠습니다마는 여전히 남아 있는 의혹에 대한 진실 규명도 필요하다는 것이고요. 그런 부분에 대해서는 지금 여론도 저는 충분히 지지가 있을 것이다. 이렇게 생각하고 있습니다.



<앵커>

그런데 민주당은 이것 말고도 지금 내란전담재판부까지 꺼내 들고 있는 상황이잖아요.



-그렇죠.



<앵커>

김 실장님, 특검, 2차 종합 특검이 됐든 내란 전담 재판부가 됐든 간에 사실은 민주당이 추진하겠다, 다수당인데 하면 국민의힘은 막을 방법이 딱히 없는 것도 사실 아닙니까?



-그렇습니다. 힘이 워낙, 숫자가 적기 때문에 다수당으로서 민주당이 밀어붙이면 막을 방법은 현실적으로 없습니다. 그렇지만 우리가 기대할 수 있 는 것은 국민의 여론과 민심이라고 생각을 합니다. 대통령 하라고 어찌 됐든 간에 우여곡절 끝에 재판을 받는 걸 중단하면서까지 뽑힌 정부라고 한다면 일을 열심히 해서 성과로서 그 다음에 정책의 효용성으로서 국민에게 보답을 하는 게 맞다고 보는데 내란몰이, 특검 고집, 특검 공세, 곰국 특검 계속해서 국민들께 무엇을 얼마나 더 파내려고 하는지 국민들은 이제 그만하자는 이야기를 분명히 할 거라고 보고요.



말씀하신 것처럼 의혹이 있으면 그 의혹에 대해서는 이미 다 고소, 고발이 다 이루어진 상태로 제가 알고 있습니다. 그러면 특검이 아니고 이번 12월로 3대 특검이 끝나면 검찰이 있고 경찰 국수본이 있지 않습니까. 의혹이 제기된 상태에서 또 공수처도 있고. 그 의혹에 관련해서도 계속 지금 집권 여당, 지금 이재명 정부이기 때문에 얼마든지 수사를 계속하면 될 거라고 저는 생각을 합니다. 그렇기 때문에 특검을 마치고도 이 세 가지 특검을 합쳐서 종합 특검을 다시 한다는 것은 정말 저희가 볼 때는 곰국 특검밖에 되지 않는다.



그리고 윤 전 대통령이 구속돼서 재판을 받으면서 내란 혐의에 대해서 형이 얼마나 나올지 모르겠습니다마는 그런 상황까지 갔을 때 국민들이 그래, 이제는 윤석열 전 대통령이 잘못했기 때문에 저렇게 지금 재판을 받고 있다는 것을 충분히 실감하고 있습니다. 이제는 미래로 나아가자고 저는 국민들이 생각할 거라고 봐요. 문재인 정부 때도 국정농단, 적폐청산한다고 얼마나 많이 힘을 들여서 결국 초반에 국정개혁의 동력을 저는 놓쳤다고 생각을 하거든요. 그렇기 때문에 저는 이재명 정부, 저는 이 대통령은 이 생각이 아닐 거라고 개인적으로 생각합니다. 저는 정청래 민주당 대표가 또 자기 정치 하는 거라고 생각합니다.



<앵커>

김진욱 대변인님, 문재인 정부 때 적폐청산 얘기가 나왔습니다. 그 당시에 적폐청산이 상당히 좀 길어지면서 국정 동력이 상당 부분 상실된 게 또 사실이잖아요. 이번에도 2차 종합특검이 그런 역할을 하게 될 가능성은 없을까요?



-2차 종합 특검이 아직 확정된 상황이 아니기 때문에 이것을 이미 기정사실화시켜놓고 말씀드리는 건 좀 부적절해 보이는 측면이 있고요. 만약에 2차 특검으로 간다고 하더라도 이 부분에 대해서는 적폐청산하고는 그 궤가 좀 다르다. 적폐청산이 아니라 이것은 범죄를 청산하는 겁니다. 그렇기 때문에 문재인 정부에서의 적폐청산처럼 정부에서의 어떤 활동 이런 부분들에 대한 것하고는 근본적으로 궤가 좀 다르다. 이런 말씀을 드리고 싶고요.



지금 문재인 정부에서 했었던 적폐청산과 비슷하게 얘기가 되고 있는 것이 지금 공무원들을 대상으로 해서 헌정 수호 TF인가요? 그것을 통해서 1월까지 다 조사를 마치고 실질적인 인사까지를 2월 중순 안에 다 마무리하는 것으로 되어 있기 때문에 상당히 짧은 기간 동안에 압축적으로, 그리고 효율적으로 적폐청산과 비슷한 부분은 이루어질 것이다. 그래서 이 특검과 적폐청산 부분을 같이 연동해서 비교해서 얘기하는 것은 바람직한 상황은 아닌 것 같습니다.



<앵커>

2차 종합특검, 말씀대로 검토 단계이기 때문에 여당의 움직임을 계속 지켜보도록 하겠습니다. 이런 상황에서 국민의힘 장동혁 대표는 오늘 오후에도 인천을 찾아서 장외 투쟁을 이어갈 예정입니다. 주말 사이에도 대전 장외 집회에 나선 장 대표는 당이 하나로 뭉쳐야 한다, 이렇게 호소했습니다만 정작 국민의힘 내부에서는 계엄에 대한 사과를 놓고 서로 다른 목소리가 나오고 있습니다.



<앵커>

김 실장님, 일단 모레가 바로 계엄 1년이죠. 장동혁 대표 계속 하나로 뭉쳐야 한다. 이렇게 호소를 하고 있습니다만 당내 상황은 전혀 그렇지 않군요. 어떤 메시지가 나올까요? 장동혁 대표 취임 100일이기도 한데요, 내일모레가.



-일단 추경호 전 원내대표의 영장심사도 있고요. 또 장 대표 취임 100일이고 또 12.3 비상계엄 1년입니다. 그 세 가지의 그런 의미가 겹쳐지는 날이기 때문에 저는 어찌 됐든 어떤 내용이든 간에 장동혁 대표가 메시지는 낼 거고 준비를 할 거라고 생각합니다. 그런 의미에서 최근에는 우리 당의 뜻 있는 초선, 재선 의원들이 나름대로 장동혁 대표에게 비상계엄에 대한 확실한 사과, 불법 계엄에 대한 확실한 반성, 그리고 윤석열 전 대통령 부부와의 확실한 역사적 절연 이것들을 공식 요청하고 있는 상태고 그의 뜻에 공감하는 많은 분들이 지금 나름대로 연판장을 돌리고 있다는 기사도 나오고 있습니다.



우리 원외 당협위원장도 삼삼오오 모여서 그 부분에 지금 동참하려고 노력을 하고 있고요. 저는 그렇기 때문에 장동혁 대표가 그 당내 흐름에 대해서 본인의 충분한 입장을 내놓고 준비할 거라는 생각이 드는데 어쨌든 주말에 있었던 저 혼란스러운 장외 집회 연설, 또 장동혁 대표의 지금까지 이야기를 보면 일단 닥치고 뭉치자, 무조건 통합 이야기를 하는데 사실 뭉치는 거, 연대하고 단합하자는데 반대할 당원들이 어디 있겠습니까. 그러나 아까 화면에서 봤습니다마는 양향자 최고위원이 올라가서 연설을 하는데 연설을 방해하는 사람은 누구입니까? 그게 뭉치자고 하는 자세인가요?



저는 오히려 내부 총질을 그들이 하고 있다고 생각합니다. 그분들은 대부분 거기에서 팻말 들고 있었던 게 계엄은 정당했다, 사과 금지 그리고 부정선거, 윤어게인을 들은 분들입니다. 그분들이 자신의 뜻과 다르다고 해서 대부분의 국민들이 동감하고 공감하고 있는 계엄에 대한 사과와 계엄에 대한 반성 그리고 윤석열과의 분리, 절연 이것들을 주장하는 양향자 최고위원에 대해서 손가락질하고 항의를 하고 소란을 피우는 것 자체가 저는 당의 단합을 해치는 가장 큰 내부 총질이라고 생각합니다. 이 부분에 대해서는 장동혁 대표가 입장을 내야 한다고 생각합니다.



그러니까 저는 정당이라는 것은 정치적 입장을 같이하는 정치적 결사체잖아요. 그러면 정치적 입장이 서로 다른 두 집단이 지금 극렬하게 싸우고 있다고 한다면 계엄이 옳다고 생각하는 그룹과 계엄은 절대 잘못됐다고 생각하는 그룹이 같은 당 내에서 이렇게 싸우고 있으면 당 대표가 정리를 해 줘야죠. 계엄이 잘못됐다고 하는 쪽의 편을 들어서 계엄을 옹호하는 사람을 쫓아내든가 아니면 계엄을 옹호하는 사람이 맞다고 생각하시면 그분 표현을 들고 김근식을 쫓아내든가. 저는 정리를 해 줄 때가 됐다고 생각하고 지금까지는 계엄 1년 동안 우왕좌왕 저희가 물밑에서 계속 그랬습니다마는 이제 피해 갈 수 없는 싸움이라고 생각합니다.



당의 정체성, 당의 계엄에 대한, 윤석열에 대한 정확한 입장을 당 대표가 나서 가르마를 타줘야한다고 생각합니다.



<앵커>

12월 3일 이제 계엄 1년을 앞두고 국민의힘이 중대 기로에 섰다. 이런 생각도 듭니다. 이러다가 당이 쪼개지는 것 아니냐, 이런 전망도 가능할까요?



- 이제 내분을 넘어서서 내전 수준에 이르고 있는 것 아니냐, 이렇게 평가도 지금 나오고 있는데 저는 지난주 또 그전 주에 장동혁 대표와 지도부가 왜 장외 투쟁을 하는지 저는 이유를 잘 납득을 못 하겠다는 생각이 들었습니다. 저것이 지금 하나로 뭉쳐서 싸우자라는 대회인지 아니면 당의 분열상을 대국민 보고 대회용으로 지금 장외 집회를 활용하고 있는 것인지 잘 모르겠다는 생각이 들고요.



지금 국민의힘에서 바른 말씀 하시는 분, 지금 우리 김근식 교수님처럼 비상계엄에 대해서 반드시 사과하고 그리고 당의 혁신이 필요하다고 주장하시는 분들이 더 많아지셨으면 좋겠는데 아쉽게도 그분들이 굉장히 소수파이고 이 소수파가 다수파인 윤어게인을 주장하시는 분들, 그리고 계엄에 대한 사과는 안 된다고 주장하시는 분들을 넘어설 수 있을지, 극복해낼 수 있을지 참 회의적인 부분이 드는데 진짜 대한민국의 야당을 위해서라면 국민의힘이 반성하고 쇄신하는 모습 그리고 국민의 눈높이에 맞추려고 하는 모습으로 다시 돌아와야 하는데 그럴 가능성이 지금의 주류 세력의 모습을 봐서는 전혀 불가능해 보인다. 이런 안타까움이 있습니다.



<앵커>

장동혁 대표를 비롯한 지금 현재 국민의힘 주류 세력, 어쨌든 어떤 움직임이 나오는지를 봐서 앞으로의 행동을 추측할 수 있는 건데 지금 한동훈 전 대표에 대한 당원 게시판 문제 1년 만에 또 재조사에 들어간다고 그러고 친한계인 김종혁 전 최고에 대한 당무감사도 지시하지 않았습니까. 이것은 제가 볼 때는 친한계를 그냥 축출하는 움직임 같아 보이는데요.



-저는 지금 12월 3일 1년을 맞아서 우리 당이 정체성을 확실히 하고 계엄을 옹호하거나 윤석열 어게인을 외치는 사람과는 반드시 끊어내야 한다는 당내의 지금 논의, 당내 논쟁 이건 저는 분명히 생산적인 논쟁이고 이건 정말 정리를 해야 될 필요가 있다고 생각하는데 그것과 달리 한동훈 전 대표의 당게, 당원 게시판 논란이나 김종혁 전 최고위원 당무감사 같은 경우는 저는 그걸 분리해서 봐야 한다고 생각합니다. 그러니까 우리 당의 정체성을 어떻게 할 것인가를 정하고 12월 3일 1년을 맞아서 우리 당이 어떻게 변할 것인지를 논의하는 것은 정말 소중한 것이고 해야 한다고 보고요.



그러나 이 당게 논란과 당무 감사 논란은 좀 분리해서 봐야 하기 때문에 적절한 타이밍은 저는 아니라고 분명히 생각합니다. 왜 하필 이 시기에 오래전 일을 꺼내서 다시 이렇게 분란을 만드는지에 대해서 정말 저는 잘못된 시기라고 보고 또 이미 윤리위원회에서 경고 정도로 끝났던 김종혁 최고에 대한 걸 다시 또 끄집어내는 이유를 잘 모르겠습니다.



그러나 그 내용들은 털 건 털고 조사할 것 조사해서 정리를 하면 되는 거라고 생각합니다. 그러니까 이것을 마치 섞어서 이야기를 하면 지금의 우리 당에서 이야기하는 지금 제가 말씀드리는 계엄에 대한 사과와 계엄의 바다를 넘고 그다음에 윤석열 부부가 정리를 하자라고 하는 주장이 마치 계파 싸움으로 이게 결합이 돼 버리거든요. 그래서 저는 친한계니 친윤계니 이렇게 계파 싸움으로 하는 것은 불필요한 논란을 피하기 위해서라도 당원 게시판 논란이나 당무 감사는 따로 곁가지로서 정리되는 것을 보면 될 것 같고 지금 중요한 건 12월 3일 1주년을 맞으면서 우리 당이 어떤 방향으로 갈 것인지에 대해서 통렬한 반성이 필요하다는 것은 중요하다고 생각합니다.



<앵커>

어쨌든 간에 당원 게시판 문제라는 게 한동훈 전 대표의 가족이 국민의힘 당원 게시판에다가 윤석열 전 대통령과 김건희 여사를 비판하는 글을 링크를 한 거 올렸다는 게 의혹이잖아요. 그런데 그게 그렇게 중요한 겁니까?



-글쎄 말입니다. 그러니까 물론 그게 한동훈 전 대표가 했는지, 아니면 가족이 직접 했는지, 누가 차용했는지 이런 것들을 조사하겠다는 것이니까 저는 이 기회에 털고 가는 것도 저는 나쁘지 않다고 생각합니다. 정확히 확인을 해서 저는 별 문제가 없다고 생각을 하고 작년에 이게 논란이 됐을 때 이미 당시 주진우 법률자문위원장이 그 명의로 올라온 모든 글을 다 전수 조사를 했습니다. 그랬을 때 말씀하신 것처럼 대부분의 경우는 기사 링크를 한 게 대부분이고요. 그 다음에 했던 게 고작해서 하는 게 신문 사설이나 칼럼 정도에 나오는 정도의 비판적 논조를 쓴 거예요. 그게 무슨 큰 경천동지할 무슨 죽을 죄가 되겠습니까.



<앵커>

누구나 자유롭게 올릴 수 있는 게시판 아닙니까.



-그리고 익명 게시판이고 당원 게시판에서 마음대로 이야기를 하라고 임명을 한 건데 저는 모르겠습니다. 설사 한동훈 전 대표 가족이 했다손 치더라도 예컨대 제가 정치를 하는데 밖에 나가서 핍박을 받고 옳은 이야기를 하는데 옳은 생각을 하지 않은 사람들한테 조리돌림을 당하면 가족들이 얼마나 애타겠어요. 그러면 가족들이 할 수 있는 게 없잖아요. 저렇게 나와서 소리 지르고 소란 피울 수도 없고 점잖은 사람들이면 익명의 게시판 가서 답답한 마음을 토로할 수밖에 없잖아요. 그게 무슨 큰 죽을 죄는 저는 아니라고 생각합니다. 그렇기 때문에 있는 그대로 저는 사실관계를 밝히는 것도 이참에 하시려면 하시고 그것에 대해서 국민적 여론이나 당원들이 그것 때문에 무슨 한동훈을 쫓아내자고 하는 것은 저는 있을 수 없는 일이라고 생각합니다.



