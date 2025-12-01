3분기 기관 해외증권투자 247억 달러 늘어…3분기 연속 증가세

▲ 코스피, 환율, 코스닥
올해 3분기 국내 기관투자가의 해외 외화증권 투자 잔액이 250억 달러 가까이 증가했습니다.
한국은행이 오늘(1일) 발표한 자료에 따르면, 3분기 말 국내 주요 기관투자가 외화증권 투자 잔액(시가 기준)은 4천902억 1천만 달러로 집계됐습니다.
올해 2분기 말(4천655억 3천만 달러)보다 246억 7천만 달러 늘었습니다.
작년 4분기 69억 7천만 달러 감소 이후 올해 들어 3분기 연속 증가세입니다.
투자 주체별로 자산운용사(+178억 5천만 달러), 보험사(+33억 6천만 달러), 증권사(+20억 1천만 달러), 외국환은행(+14억 6천만 달러) 등에서 일제히 잔액이 증가했습니다.
상품별로도 외국주식(+191억 3천만 달러)과 외국채권(+46억 6천만 달러)이 모두 증가했습니다.
국내 금융기관이나 기업이 외국에서 발행한 외화표시증권(코리안 페이퍼) 역시 8억 8천만 달러 늘었습니다.
한은 관계자는 "주요국 주가 상승에 따른 평가이익에 자산운용사를 중심으로 한 순투자가 더해지면서 외국주식이 증가했다"며 "외국채권은 미국 연방준비제도(Fed) 금리 인하 등에 따른 미 국채금리 하락으로 평가이익이 발생하고, 보험사와 증권사를 중심으로 순투자가 지속되면서 증가했다"고 설명했습니다.
(사진=연합뉴스)