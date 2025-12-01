3분기 기관 해외증권투자 247억 달러 늘어…3분기 연속 증가세

▲ 코스피, 환율, 코스닥

올해 3분기 국내 기관투자가의 해외 외화증권 투자 잔액이 250억 달러 가까이 증가했습니다.한국은행이 오늘(1일) 발표한 자료에 따르면, 3분기 말 국내 주요 기관투자가 외화증권 투자 잔액(시가 기준)은 4천902억 1천만 달러로 집계됐습니다.올해 2분기 말(4천655억 3천만 달러)보다 246억 7천만 달러 늘었습니다.작년 4분기 69억 7천만 달러 감소 이후 올해 들어 3분기 연속 증가세입니다.투자 주체별로 자산운용사(+178억 5천만 달러), 보험사(+33억 6천만 달러), 증권사(+20억 1천만 달러), 외국환은행(+14억 6천만 달러) 등에서 일제히 잔액이 증가했습니다.상품별로도 외국주식(+191억 3천만 달러)과 외국채권(+46억 6천만 달러)이 모두 증가했습니다.국내 금융기관이나 기업이 외국에서 발행한 외화표시증권(코리안 페이퍼) 역시 8억 8천만 달러 늘었습니다.한은 관계자는 "주요국 주가 상승에 따른 평가이익에 자산운용사를 중심으로 한 순투자가 더해지면서 외국주식이 증가했다"며 "외국채권은 미국 연방준비제도(Fed) 금리 인하 등에 따른 미 국채금리 하락으로 평가이익이 발생하고, 보험사와 증권사를 중심으로 순투자가 지속되면서 증가했다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)