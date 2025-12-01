10월 온라인 쇼핑 23조, '역대 최대 규모'…공공배달·테슬라 영향

이미지 확대하기

▲ 2025년 10월 온라인 쇼핑 동향

지난 10월 온라인 쇼핑 거래액이 22조 원을 넘어 역대 10월 중 가장 많았습니다.국가데이터처가 오늘(1일) 발표한 온라인쇼핑 동향에 따르면 지난 10월 온라인 쇼핑 거래액은 22조 7천103억 원으로 작년 동월보다 4.9% 증가했습니다.이는 10월 기준 역대 최대치입니다.온라인쇼핑 거래액은 온라인 소비 활성화 등 영향으로 장기적인 추세에서 꾸준히 성장하고 있습니다.특히 지난 10월 음식서비스 거래액이 13.6% 늘었습니다.공공배달앱에서 2차 민생회복소비쿠폰·지역화폐를 사용할 수 있고 자체 할인 행사도 한 영향이라고 데이터처는 설명했습니다.테슬라 신제품 출시 효과가 지속되며 자동차·자동차용품도 38.6% 증가했습니다.추석 연휴 영향 등으로 음·식료품은 4.4% 늘었습니다.반면 긴 연휴로 공연·콘서트 횟수가 줄며 문화 및 레저서비스 거래액은 22.2% 줄었습니다.구성비로 살펴보면 음식서비스 거래액이 전체의 15.7%를 차지해 가장 많았습니다.이어 음·식료품(13.4%), 여행 및 교통서비스(12.8%) 순으로 높았습니다.온라인쇼핑 중 모바일쇼핑 거래액은 17조 7천143억 원으로 5.9% 증가했습니다.전체 온라인 거래액의 78.0%를 차지합니다.(출처=국가데이터처)