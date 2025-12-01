뉴스

10월 온라인 쇼핑 23조, '역대 최대 규모'…공공배달·테슬라 영향

이태권 기자
작성 2025.12.01 14:19 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
2025년 10월 온라인 쇼핑 동향 (출처=국가데이터처)
▲ 2025년 10월 온라인 쇼핑 동향

지난 10월 온라인 쇼핑 거래액이 22조 원을 넘어 역대 10월 중 가장 많았습니다.

국가데이터처가 오늘(1일) 발표한 온라인쇼핑 동향에 따르면 지난 10월 온라인 쇼핑 거래액은 22조 7천103억 원으로 작년 동월보다 4.9% 증가했습니다.

이는 10월 기준 역대 최대치입니다.

온라인쇼핑 거래액은 온라인 소비 활성화 등 영향으로 장기적인 추세에서 꾸준히 성장하고 있습니다.

특히 지난 10월 음식서비스 거래액이 13.6% 늘었습니다.

공공배달앱에서 2차 민생회복소비쿠폰·지역화폐를 사용할 수 있고 자체 할인 행사도 한 영향이라고 데이터처는 설명했습니다.

테슬라 신제품 출시 효과가 지속되며 자동차·자동차용품도 38.6% 증가했습니다.

추석 연휴 영향 등으로 음·식료품은 4.4% 늘었습니다.

반면 긴 연휴로 공연·콘서트 횟수가 줄며 문화 및 레저서비스 거래액은 22.2% 줄었습니다.

구성비로 살펴보면 음식서비스 거래액이 전체의 15.7%를 차지해 가장 많았습니다.

이어 음·식료품(13.4%), 여행 및 교통서비스(12.8%) 순으로 높았습니다.

온라인쇼핑 중 모바일쇼핑 거래액은 17조 7천143억 원으로 5.9% 증가했습니다.

전체 온라인 거래액의 78.0%를 차지합니다.

(출처=국가데이터처)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지