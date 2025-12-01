민주 최고위원 3명만 지선출마 사퇴…비대위 전환 없이 정 체제 유지

▲ 더불어민주당 정청래 대표와 전현희 최고위원이 1일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 대화하고 있다.

더불어민주당 최고위원 3명이 내년 6월 지방선거에 출사표를 던지면서 지도부 사퇴 의사를 밝혔습니다.전현희·한준호·김병주 최고위원은 오늘(1일) 최고위원회의를 마지막으로 지도부에서 사임했습니다.이들은 각각 서울시장(전현희) 및 경기도지사(한준호·김병주) 선거에 출마할 예정입니다.5명의 선출직 최고위원 중 이언주·황명선 최고위원의 경우 지방선거 불출마 의사를 밝히면서 지도부에 남았습니다.정청래 지도부는 정 대표와 김병기 원내대표 및 전현희·한준호·김병주·이언주·황명선 최고위원, 서삼석 지명직 최고위원, 평당원 중 선출한 박지원 최고위원 등 총 9명으로 구성돼 있습니다.당헌·당규상 이 가운데 5명 이상이 사퇴하면 비대위 체제로 전환하는데 오늘 3명의 최고위원만 지도부에서 물러나면서 결과적으로 지도부는 유지된 채 다음 달쯤 최고위원 보궐선거를 치러 빈자리를 메울 예정입니다.오늘 사퇴한 3명은 모두 국민의힘을 겨냥해 12·3 계엄 사태의 책임을 물으면서 지방선거 필승을 다짐했습니다.서울시장 선거에 출마할 예정인 전현희 최고위원은 최고위원회의에서 "지난 1년 3개월은 민주당 최고위원으로서 최전선에서 윤석열 정권에 맞서 10만 개의 '불화살'을 쏜 처절한 사투의 시간이었다"며 법원행정처 폐지를 비롯한 사법개혁 완수를 강조했습니다.전 최고위원은 "중앙과 지방이 하나 된 국민주권 정부를 완성하고 민주 정권 재창출을 위해 다가올 지방선거에서 반드시 승리해야 하는 절체절명의 과제에 직면해 있다"며 "반드시 승리해서 돌아오겠다"고 말했습니다.경기지사 출마를 저울질하는 한준호 최고위원은 "12·3 비상계엄을 넘어서 국민 여러분과 함께 제4기 민주 정부를 출범시킬 수 있었고, 당원 뜻이 지도부 결정에 충분히 반영되도록 치열하게 달려왔다"며 "당분간 정치검찰조작기소대응특별위 활동에 집중하겠다"고 언급했습니다.그러면서 "정치 검찰로 인해 피해를 본 동지들을 돕고, 이재명 대통령을 죽이려 했던 이들의 무도함을 밝히는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였습니다.역시 경기지사에 도전하는 김병주 최고위원은 "내란 청산은 끝나지 않았다. 사법개혁을 통해 윤석열과 김용현에게 법정 최고형이 내려지고, 내란 가담자 전원에게 엄격한 법의 심판이 이뤄질 때까지 한 치도 물러서지 않겠다"며 "내란정당 국민의힘을 전면 해산하겠다"고 밝혔습니다.정청래 대표는 사퇴한 최고위원 3명에게 꽃다발을 건네면서 "우리가 한 공간에 있었던 것이 우연일지 모르지만 이재명 정부 성공을 위한 필연이었음을 입증해주길 바란다. 행운이 함께 하기를 바란다"고 덕담했습니다.(사진=연합뉴스)