"피부 통해 몸속으로 퍼진다"…나노플라스틱 확산 첫 규명

▲ 김진수 박사(오른쪽) 연구팀

▲ 나노플라스틱의 피부 반응 및 전신 확산 과정

나노플라스틱이 피부를 뚫고 전신으로 확산할 수 있다는 동물실험 결과가 나왔습니다.한국원자력의학원은 김진수 박사 연구팀이 방사성동위원소 표지 기술을 활용해 나노플라스틱이 피부를 투과해 전신에 퍼질 수 있음을 쥐 실험을 통해 최초로 규명했다고 밝혔습니다.연구팀은 방사성 아이오딘(I-205)을 붙인 20나노미터(㎚, 10억 분의 1m) 크기 나노플라스틱을 실험쥐 피부에 바른 후 전신 이동 경로를 단일광자 방출 전산화단층촬영 영상으로 분석했습니다.분석 결과 나노플라스틱이 10일 내로 겨드랑이 림프절까지 도달하는 것을 확인했으며, 아이오딘만 단독으로 넣었을 때는 림프절에서 관찰되지 않아 나노플라스틱 입자가 이동한 것을 확인했습니다.장기 노출 실험에서는 나노플라스틱이 첫 주 림프절, 3주차 폐, 4주차 간 순으로 주요 장기로 이동하는 전신 확산 경로가 확인됐습니다.4주 말에는 혈류에서도 검출돼 피부 국소 노출이 전신 순환으로 이어지는 것도 확인했다고 연구팀은 설명했습니다.나노플라스틱을 3개월간 반복해 노출한 결과 294개 유전자 발현을 증가시키고 144개는 감소시키는 등 유전자 발현에도 변화를 주는 것으로 나타났습니다.염증과 노화 관련 유전자들의 발현은 2배 이상 유의미하게 증가했으며 조직 분석에서는 피부층 두께 감소가 확인돼 피부 노화와 만성 염증을 일으키는 것을 확인했다고 연구팀은 설명했습니다.반면 피부 장벽 기능을 나타내는 지표는 정상 범위로 나타나 장벽이 유지돼도 나노입자가 체내에 침투할 수 있음을 시사한다고 연구팀은 덧붙였습니다.연구팀은 그간 외부 유해 물질로부터 신체를 보호한다고 여겨진 피부 장벽을 나노플라스틱이 모공을 통해 통과할 수 있음을 확인했다며 피부를 통해 전신으로 이동하는 경로도 처음 규명했다고 강조했습니다.김 박사는 "나노플라스틱의 체내 이동과 생체 영향에 대한 이해를 높이고, 향후 플라스틱이 인간 건강과 환경에 미치는 잠재적 위험을 최소화해 더 안전한 생활환경을 조성하는 데 기여할 수 있기를 기대한다"고 말했습니다.이번 연구결과는 지난달 21일 국제학술지 '유해물질 저널'에 실렸습니다.(사진=원자력의학원 제공, 연합뉴스)