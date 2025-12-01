쿠팡 수천억 원 과징금 위기…이커머스 업체들 "긴급 보안 점검"

▲ 지난달 30일 서울 시내 쿠팡 차량 차고지

쿠팡에서 3천만 건이 넘는 대규모 개인정보 유출 사고가 발생하자 비슷한 유통 구조를 가진 다른 이커머스(전자상거래) 업체들에도 비상이 걸렸습니다.쿠팡은 매년 수백억 원씩을 정보 보호에 투자하고 있으나 이번 3천만 개가 넘는 고객 계정 정보 유출 사건으로 수천억 원의 과징금을 부과받을 위기에 놓였습니다.2023년 개정된 개인정보보호법에선 법 위반 시 매출액의 3%까지 과징금을 부과할 수 있습니다.지난 4월 발생한 개인정보 유출 사고로 SK텔레콤은 1천347억 9천만 원의 과징금을 부과받았습니다.이번 개인정보 유출에 배송 정보가 포함되면서 소비자 불안이 커지고 있는 만큼 다른 이커머스 업체들도 빠르게 긴급 점검 등 후속 대응에 나선 모습입니다.이번에 유출된 정보는 이름, 이메일, 전화번호, 배송지 주소뿐 아니라 일부 주문 내역까지 포함돼, 단순한 통신사 정보 유출보다 피해 범위와 파장이 크다는 분석이 지배적입니다.특히 배송지 정보는 일상생활과 직결돼 2차 스미싱이나 피싱 등의 악용 가능성도 제기됩니다.G마켓(지마켓) 관계자는 오늘(1일) 통화에서 "주말 내 자체 긴급 보안 점검을 실시했고, 후속 점검 방안도 논의 중"이라고 밝혔습니다.SSG닷컴(쓱닷컴)도 "지난해부터 통신, 금융 보안 사고가 잦아 정기·수시 점검과 내부 통제를 강화한 상황"이라고 전했습니다.업계 일각에서는 최근 이커머스 시장에서 글로벌 사업자와의 합작이나 협업이 늘어나는 점도 보안 관리 측면에서 주의가 필요하다고 보고 있습니다.특히 지마켓이 올해 알리바바와 합작법인 '그랜드오푸스홀딩스'를 설립한 사례처럼 국내 기업과 해외 플랫폼의 결합이 이뤄지면서 고객 정보가 해외로 유출될 가능성이 커졌고 이 경우 정보가 어디까지 흘러갈지 가늠하기 어려워졌다는 지적입니다.공정위는 기업결합을 승인하면서 그 조건으로 국내 소비자 데이터를 기술적으로 분리하고 '국내 온라인 해외 직구 시장'에서 상대방의 소비자 데이터(이름·ID·이메일·전화번호·서비스 이용 기록·검색 이력 등) 공유를 금지했으나, 해외 직구 이외 시장에서는 소비자들이 데이터 공유 여부를 선택할 수 있도록 했습니다.여기에 알리익스프레스·테무·쉬인 등 'C커머스(중국계 이커머스)' 기업의 국내 진입이 이뤄진 상황이어서 데이터 접근 범위나 국외 이전 가능성에 대한 소비자 우려도 큽니다.특히 이번 개인정보 유출이 기존 업체들에서 발생한 외부 세력에 의한 해킹보다 인증토큰과 서명키를 이용한 전직 직원 소행에 무게가 실리면서 전방위적인 점검이 이뤄지는 분위기입니다.구체적으로는 접근 권한 관리, 로그 기록, 모니터링 체계 등 기본적 통제 절차를 다시 점검하고 있는 것으로 전해졌습니다.특히 정보 보호 투자와 인력을 강화해 온 '유통 공룡' 이커머스 기업에서 대규모 개인정보 유출이 발생했다는 점에서, 단순 '예산 부족'이 아닌 '운영 체계와 내부 통제'의 근본적 허점이 드러났다는 비판이 나옵니다.쿠팡은 유통업계에서 정보 기술·정보 보호에 가장 큰 규모로 투자하는 기업입니다.한국인터넷진흥원(KISA) 정보 보호 공시에 따르면 쿠팡은 올해 정보 기술에 1조 9천171억 원, 이중 정보 보호 부문에 890억 원(4.6%)을 각각 투자하고 있습니다.정보 보호 투자 규모는 2022년 535억 원, 2023년 639억 원, 지난해 660억 원 등으로 지속적으로 늘고 있습니다.이 부문에서 최근 4년간 투자한 규모는 2천700억 원이 넘습니다.쿠팡의 정보 보호 부문 투자액 비중은 삼성전자와 KT 다음으로 큽니다.업계 일각에서는 "대규모 예산을 개인정보 보호에 쓰면서도 이번처럼 대규모로 정보가 유출됐는데도 5개월간 유출 사실을 감지하지 못했다는 것이 이해되지 않는다"며 "경보시스템이 정상적으로 작동하지 않은 것"이라는 반응도 나옵니다.이커머스 업계 한 관계자는 "지금으로서는 정확히 어떤 고리에서 정보 유출이 이뤄졌는지 알 수 없는 상황이어서 내부 통제 부분을 포함해 전반적인 점검을 하고 있다"며 "조사가 진행되면서 구체적인 정황이 확인되는 대로 지속해 대응해나갈 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)