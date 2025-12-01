백사마을 재개발 첫 삽…오세훈 "강북 대개조의 중요한 축"

▲ 우원식 국회의장과 오세훈 서울시장 등 참석자들이 1일 서울 노원구 중계본동 일대에서 열린 백사마을 재개발사업 기공식에서 시삽하고 있다.

서울 마지막 달동네로 불리는 백사마을이 최고 35층 3천178세대 주거단지로 거듭납니다.서울시는 오늘(1일) 오전 10시 20분 노원구 중계본동 30-3번지 일대 백사마을에서 주택재개발사업 기공식을 열었습니다.오세훈 시장은 축사에서 "백사마을은 오랜 세월 주민의 삶과 애환이 켜켜이 쌓여있는 곳"이라며 "저층 주거지 보존 방식과 복잡한 이해관계 조정 문제로 사업이 좀처럼 속도를 내지 못했다"고 말했습니다.이어 "서울시는 주민 여러분의 의견과 현장의 여건을 꼼꼼히 살피면서 사업이 다시 움직일 수 있는 방법을 찾아왔다"며 "그 결과 공급 규모가 741세대 늘어난 3천178세대로 확대됐고, 정체됐던 사업이 앞으로 나아갈 수 있는 기반이 마련됐다"고 설명했습니다.또 "이번 재개발 사업은 서울 동북권의 미래를 다시 그리는 강북 대개조 프로젝트의 중요한 축이자 쾌적한 주거환경을 실현하는 핵심과제"라며 "착공부터 준공, 입주까지 모든 절차를 신속하고 투명하게 추진하도록 하겠다"고 다짐했습니다.시는 지난 2009년 백사마을을 2천758세대로 개발하기 위해 이곳을 재개발 정비구역으로 지정했습니다.그러나 분양주택과 임대주택이 구분되는 문제로 입주민 사이 위화감이 조성되고 기존 지형과 골목길을 유지한 개발 방식으로 인해 사생활이 침해될 수 있다는 지적이 나오며 사업 추진이 지지부진했습니다.저층 주거지는 보존한다는 규제도 발목을 잡았습니다.이후 시는 2022년 4월부터 지난해 2월까지 주민·전문가와 150회 이상 소통하며 통합정비계획을 수립하는 것으로 결론을 내렸습니다.통합정비계획이 수립되고 재개발 정비계획도 확정되면서 정비구역으로 지정된 지 16년 만에 첫 삽을 뜨게 됐습니다.재개발 정비계획에 따르면 이 일대에는 지하 4층∼지상 35층, 26개 동 3천178세대의 자연 친화형 공동주택 단지가 조성됩니다.시는 주거지 보존 용지였던 이 일대를 '공동주택 용지'로 전환해 사업성을 높였습니다.사업성 보정계수와 함께 용도지역 상향 등 사업성을 높이는 조치도 했습니다.또 분양·임대 획지 구분이 없는 소셜믹스 방식을 적용했습니다.백사마을은 지난 5월 철거가 시작됐습니다.철거는 이번 달 중 마무리되며 내년 상반기 착공 예정입니다.시는 착공, 준공, 입주까지 신속하게 추진해 2029년 입주를 완료할 계획입니다.백사마을 재개발이 본격화하면서 서울 지역 내 균형발전 추진 기반이 마련될 것으로 시는 기대했습니다.시는 지난해 강북권의 노후 주거지 및 상업지역에 대한 규제 완화와 파격적인 인센티브 부여로 개발을 활성화하고, 대규모 유휴부지를 첨단산업과 일자리 창출 거점으로 조성하는 내용의 '강북권 대개조' 구상을 밝힌 바 있습니다.(사진=연합뉴스)