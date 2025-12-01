장애인 노동 착취·인건비 1억가량 빼돌린 신안 염전주 구속기소

▲ 광주지검 목포지청

지적장애인의 노동을 착취하거나 돈을 가로챈 염전주와 주변인들이 재판에 넘겨졌습니다.광주지검 목포지청 형사2부(황영섭 부장검사)는 준사기, 장애인복지법 위반 등 혐의로 염전주 A(59) 씨를 구속기소했다고 오늘(1일) 밝혔습니다.또, 피해자의 통장에서 금전을 빼돌린 혐의(준사기 및 횡령)로 A 씨의 친동생 B(57) 씨와 부동산 임대업체 대표 C(62) 씨를 불구속 기소했습니다.A 씨에게 수사 무마 명목으로 1천50만 원을 받아 챙긴 혐의(변호사법 위반)로 지인 D(61)씨 역시 불구속으로 재판에 넘겨졌습니다.A 씨는 2014년 4월부터 지난해 8월까지 전남 신안군 소재 염전에서 지적장애가 심한 장애인 피해자에게 인건비 9천600만 원 이상을 착취한 혐의입니다.A 씨는 피해자의 통장에 비정기적으로 돈을 입금해 놓고 "임금을 지급했다"고 주장했으나 정작 피해자는 스스로 통장에서 입·출금을 할 수 없는 사람이었습니다.검찰은 A 씨가 과거 문제가 된 염전 노예 사건을 계기로 수사를 피하기 위해 피해자 통장에 돈을 입금해 마치 입금한 것처럼 보이게 했을 뿐 실제로는 A 씨 가족이 피해자 통장을 사용해 온 것으로 확인했습니다.A 씨의 친동생인 B 씨는 피해자가 오랜 기간 가족들과 함께 생활하며 염전에서 근무하고 있어 임대차 계약이 필요 없다는 것을 알면서도 피해자에게 방 1개를 임대한 것처럼 꾸며 보증금 명목으로 피해자의 통장에서 4천500만 원을 빼돌린 것으로 조사됐습니다.그는 이 돈을 주식 투자 등 개인적으로 사용했다가 이후 문제가 불거지자 다시 입금했습니다.피해자의 노동 착취 피해는 2023년 염전 노동 실태 전수조사를 통해 확인됐습니다.이후 피해자는 요양병원에 입원하게 됐는데 요양병원 관계자도 A 씨의 통장을 마음대로 사용한 사실이 드러났습니다.요양병원 관리자이자 부동산 임대업체 대표인 C 씨는 요양병원에 입원한 A 씨에게 병원 인근 건물 3층의 방 1칸 보증금 명목으로 9천만 원을 빼돌린 것으로 파악됐습니다.또, A 씨의 통장에 있던 현금을 인출했다가 채워 넣는 방식으로 모두 6차례에 걸쳐 2천여만 원을 횡령했습니다.D 씨는 지역 내 인맥이 많은 것을 이용해 수사 대상이 된 A 씨에게 수사 무마를 위한 청탁·알선을 해주겠다며 4차례에 걸쳐 1천50만 원을 받아 챙긴 것으로 드러났습니다.특히 D 씨는 이 과정에서 A 씨에게 '피해자가 분리 조치를 원하지 않는다고 수사기관에 말하도록 회유하라'거나 '피해자 행방이 소문나지 않도록 하라'고 하는 등 수사를 방해한 것으로 조사됐습니다.검찰 관계자는 "180건 이상의 녹취록을 확인하고 계좌 및 통화 내역 분석 등 적극적인 보완수사를 통해 지적장애인을 상대로 다수가 돈을 가로채고 수사를 회피하려 한 사건의 실체를 파악했다"며 "검찰은 죄에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소 유지에 만전을 기하고 피해자의 권리 보호를 위해 적극적으로 노력하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)