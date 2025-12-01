아파트 지하 계단서 자던 만취 30대, 추위에 불 질러 '불멍' 입건

▲ 창원중부경찰서

경남 창원중부경찰서는 술에 취해 아파트 지하에서 자다가 추위로 깬 뒤 불을 지른 혐의(일반물건방화)로 30대 남성 A 씨를 불구속 입건했다고 오늘(1일) 밝혔습니다.경찰에 따르면 A 씨는 지난달 29일 오전 7시 20분 창원시 성산구 한 아파트 지하 1층 계단 복도에서 술에 취해 자다가 깬 상태에서 라이터로 소화기 받침대에 불을 지른 혐의를 받습니다.당시 인근에서 타는 냄새를 맡은 아파트 주민이 지하 1층 계단 복도에서 쪼그려 앉아 불을 쬐던 A 씨를 발견해 경찰에 신고한 것으로 파악됐습니다.사건 발생 전날 저녁부터 술을 마시고, 인사불성이 된 A 씨는 자기 집을 찾지 못해 주변 아파트 동 지하 계단에서 잠을 청한 것으로 조사됐습니다.그러다 온도가 내려가자 추위에 몸을 녹이기 위해 소화기 받침대에 불을 지른 것으로 확인됐습니다.불은 소방 당국이 도착하기 전에 자체적으로 꺼졌습니다.인명 피해나 대피 인원은 없었고, 소화기 받침대만 약간 탔습니다.경찰 관계자는 "체포 당시 A 씨에게서 술 냄새가 진동했다"며 "현재 정확한 사건 경위를 조사하고 있다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)