&TEAM, 'Back to Life'로 日 오리콘 랭킹 1위…"홍백가합전 등 뜨거운 연말"

그룹 &TEAM(앤팀)이 'Back to Life' 일본어 버전으로도 오리콘 차트 정상을 차지했다.



오리콘이 11월 29일 발표한 '데일리 디지털 싱글 랭킹'(11월 28일 자)에 따르면, &TEAM(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)의 한국 미니 1집 타이틀곡 'Back to Life' 일본어 버전 음원이 공개 당일 1위로 직행했다. 앞서 발매된 한국 미니 1집은 오리콘 '데일리 앨범 랭킹'(10월 28일 자) 정상에 오른 바 있다.



같은 달 30일 도쿄 롯폰기 힐즈 아레나에서 진행된 &TEAM의 팬 쇼케이스도 성황을 이뤘다. 한·일 양국에서의 밀리언셀러 달성을 기념한 이 행사에는 사전 추첨을 통해 선정된 2000여 명이 객석을 가득 메웠다. 또한 147개 국가·지역 팬들이 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse) 생중계로 현장을 지켜봤다. 유튜브·틱톡까지 포함한 합산 최대 동시 접속자 수는 약 11만 6000명에 달했다.



&TEAM은 팬 쇼케이스에서 일본어 버전 'Back to Life' 무대뿐 아니라 'Lunatic', 'MISMATCH', 'Who Am I' 등 한국 미니 1집 수록곡 퍼포먼스를 연달아 선보였다. K-팝 본진에서 성공적인 활동을 펼치고 돌아간 이들은 미국 빌보드 '이머징 아티스트'(Emerging Artists) 1위(11월 29일 자)에 올랐고, 'Back to Life'를 빌보드 주요 앨범 차트 상위권에 진입시키는 등 의미 있는 성과를 거둬 현지 팬들의 더욱 큰 환호를 이끌어냈다.



아홉 멤버는 "모두 LUNÉ(루네. 팬덤명) 여러분 덕분이다. 지난 3년간 쉽지 않은 순간도 있었지만 늘 곁에서 응원해 주셔서 감사드린다"라며 "우리의 퍼포먼스가 세계에 닿았다는 것을 실감해 기뻤다"고 말했다. 이어 "올해는 다양한 목표를 달성한 한 해였다. 내년에는 아직 무대를 선보이지 못한 유럽과 미국 등에서도 공연을 펼치고 싶다. 더 크게 성장하는 &TEAM이 되도록 노력하겠다"고 각오를 밝혔다.



한편 &TEAM은 12월 개최되는 '뮤직뱅크 글로벌 페스티벌 in Japan', '2025 SBS 가요대전 with 빗썸', NHK '홍백가합전' 등 다양한 연말 축제 무대에 오르며 올 한 해를 화려하게 마무리할 예정이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)