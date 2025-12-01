지상렬, 16세 연하 쇼호스트 신보람과 열애 고백…"따숩게 만나"

개그맨 지상렬(55)이 16세 연하 쇼호스트 신보람(39)과 교제 중인 사실을 고백했다.



지상렬은 지난달 29일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 살림남2)에서 다른 출연진이 신보람과의 관계를 묻자 "사이좋게 따숩게 잘 만나고 있다"며 "'우리 사귀어요' 이런 말 자체가 어색하다"라고 말했다.



이어 "연락은 자주 하냐"는 질문에 지상렬은 "그 친구도 생방송을 하니 '혹시 통화가 가능하냐'고 물어본 뒤 연락한다"고 답했다.



또 "신보람 측 부모님은 만나 뵀냐"고 묻자 그는 "부모님이 노원에서 삼계탕집을 하신다"며 식당 메뉴를 읊었다. 이에 "어떻게 메뉴까지 다 아냐", "가봤네"라고 몰아가자 지상렬은 당황해 말을 잇지 못했다. 특히 MC 은지원이 "보람 씨 어머님이 그렇게 예쁘시다고"라고 말하자, 지상렬이 즉각 긍정의 반응을 해 웃음을 자아냈다.



앞서 지상렬은 지난 8월 '살림남2' 방송에서 개그맨 염경환의 소개로 신보람과 소개팅을 하는 과정을 공개했다.



