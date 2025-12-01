일본도 독감 초비상…환자 수 급증에 학급 폐쇄 속출

▲ 위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.
일본에서도 인플루엔자(독감) 환자가 급증하면서 감염 학생 증가로 학급을 폐쇄하는 학교가 속출하는 등 초비상이 걸렸습니다.
아사히신문에 따르면 후생노동성 집계 결과 지난달 17∼23일 한 주간 독감 환자 수는 조사 대상 병원 평균 51.1명이었습니다.
이는 14주 연속 증가한 수치입니다.
도쿄 미나토구에 있는 한 병원에는 지난달 10∼16일 한 주간 진료한 독감 환자가 100명을 넘었습니다.
이 병원 원장은 "한번 독감에 걸린 환자도 다른 바이러스에 감염될 수 있는 만큼 백신 접종을 안 한 분은 지금이라도 하는 게 좋다"고 말했습니다.
독감 환자가 폭증하며 학교 운영에도 차질이 빚어지고 있습니다.
후생노동성에 따르면 지난 17∼23일 감염 학생 증가로 일부 학급을 폐쇄한 어린이집이나 유치원, 초중고교는 총 6천323개로 지난해 같은 기간의 24배에 달했습니다.
가나가와현 요코하마에 있는 초등학교에 다니는 딸 2명을 둔 42세 여성 회사원은 "이렇게 빨리, 많은 학급이 폐쇄되는 것은 처음"이라고 말했습니다.
이 여성에 따르면 5학년 생 딸이 다니는 학급이 지난달 중순 4일간 폐쇄됐습니다.
이 여성은 재택근무와 유급휴가를 이용해 딸을 돌봐야 했습니다.
2학년 생인 둘째 딸이 다니는 학교에서도 그다음 주부터 독감 발병으로 폐쇄된 학급이 있어서 예정됐던 소풍이 취소됐습니다.
이 여성은 "학급 폐쇄 기준도 오락가락한다"고 했습니다.
둘째 딸이 속한 2학년에서 폐쇄된 반은 결석자가 6명이었습니다.
그러나 딸이 속한 반에는 9명이 결석한 날도 있었는데 폐쇄하지 않았다는 겁니다.
학급 폐쇄나 학년 전체 폐쇄 등 학교의 임시휴업은 학교보건안전법에 근거한 감염병 예방조치입니다.
지자체 등 학교 설립자가 결정하게 돼 있지만 학교장이 판단하는 것이 일반적입니다.
그런데 학교보건안전법에도 명확한 폐쇄 기준 조항이 없습니다.
이에 따라 지자체에서는 한 학급에서 독감으로 결석한 인원 비율을 기준으로 하는 경우도 있습니다.
이 경우도 도쿄 도는 20% 정도를, 오사카부는 15% 이상을 기준으로 하는 등 차이가 있습니다.
니가타대 사이토 레이코 교수(공중위생학)는 "어린이를 통해 보호자 등 가족이 감염되면 순식간에 지역으로 전파되기 쉽다"며 "독감 유행 초기 단계에 학급 폐쇄를 하면 효과도 높다. 독감 대유행을 막는 데도 필요한 조치"라고 지적했습니다.