3천만 명 정보 유출 후폭풍…쿠팡 거래 기업들 '불똥' 튈까 촉각

▲ 지난달 30일 서울 시내 쿠팡 차량 차고지

국내 이커머스(전자상거래) 1위 업체인 쿠팡에서 3천만 명이 넘는 고객의 정보가 유출된 사실이 드러나면서 쿠팡과 거래하는 수많은 기업이 초조한 눈길로 사태를 지켜보고 있습니다.식품·패션·뷰티·생활용품 등 쿠팡을 주요 판로로 삼아온 다양한 업종의 기업들이 이번 사고가 소비자 신뢰 하락으로 이어져 매출에 직접적인 타격을 주지 않을지 촉각을 곤두세우고 있습니다.업계에서는 당장은 납품 차질이나 직거래 중단 등 직접적인 피해가 발생할 가능성은 크지 않다는 분위기가 우세합니다.특히 식품·화장품처럼 쿠팡이 '직매입' 방식으로 운영하는 품목은 납품 이후 물류·판매의 책임이 쿠팡에 있는 만큼 단기 충격은 제한적이라는 분석이 나옵니다.현재까지 식품업계에서는 이번 사태로 즉각적인 납품 중단이나 지연 등 납품에 차질이 발생할 가능성은 크지 않다는 전망이 중론입니다.한 식품업체 관계자는 오늘(1일) "쿠팡이 상품을 직매입하는 구조여서 납품 이후의 책임은 쿠팡에 있다"며 "현재로서는 납품업체에 미치는 직접적인 영향은 제한적으로 판단하고 사태를 지켜보고 있다"고 말했습니다.하지만 사태가 장기화하거나 소비자 불안이 매출 감소·구매 회피로 이어질 경우 결국 쿠팡 채널 의존도가 높은 업체들에도 매출 감소라는 간접 피해가 현실화할 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.결국 이번 사태가 쿠팡 채널을 통한 매출 감소로 이어져 전체 매출에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 것입니다.실제 일각에서는 사태 발생 직후 이미 쿠팡을 통한 매출 감소가 감지된다는 얘기도 나옵니다.또 다른 식품업계 관계자는 "앞으로 매출에 영향이 있을 수 있다"며 "이런 일이 발생하면 초기 매출이 특히 타격을 받는다"고 전했습니다.이번 사태를 계기로 '쿠팡 탈퇴' 움직임이 본격화하면 장기적으로는 납품 기업 매출에 부정적인 요인으로 작용할 가능성이 있습니다.한 식품업체 관계자는 "이번 사태로 인해 쿠팡의 매출이 줄면 우리가 납품하는 물량도 축소될 수 있다"며 "앞으로 상황을 예의주시하고 있다"고 말했습니다.쿠팡 내에서 브랜드숍을 운영하는 생활용품업체는 "아직 별다른 영향은 없다"며 "회사 내에서 이번 사태로 쿠팡에서 판매되는 물량을 줄이는 등의 움직임은 당장 없다"고 전했습니다.화장품 업계도 쿠팡이 직매입 방식으로 제품을 유통하는 만큼 당장 기업으로 돌아오는 피해가 뚜렷하지는 않다는 입장입니다.다만 소비자 공분이 확산해 불매운동 등으로 불똥이 튀면 매출에 타격을 받을 수밖에 없는 만큼 상황을 예의주시하고 있습니다.화장품업체 관계자는 "쿠팡이 우리 물건을 직접 사가서 판매하는 방식이라 현재 판매되고 있는 제품들은 이미 직매입이 이뤄진 물량"이라며 "개인정보 유출이 있었다고 당장 쿠팡과 제휴를 끊는 일은 없을 것 같다"고 말했습니다.이어 "대부분 화장품 회사가 쿠팡을 거래처로 두고 있어 (쿠팡에서) 발생하는 매출이 적지 않다"며 "물량을 어떻게 조절할 건지는 아직 논의되고 있지 않지만, 이번 사태로 쿠팡에서 물건을 사는 고객이 줄면 매출이 감소할 가능성이 있어 상황을 주시하고 있다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)