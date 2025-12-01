"위장 이혼 후 32차례 무주택자 청약"…부정 청약 252건 적발

▲ 주택 청약

▲ 청약자 위장 전입 사례

국토교통부는 올 상반기 수도권 주요 분양 단지 등 40곳(2만 8천 가구)을 대상으로 주택 청약 실태를 점검한 결과 252건의 부정청약 의심 사례를 적발해 경찰청에 수사 의뢰했다고 오늘(1일) 밝혔습니다.유형별로는 위장 전입이 245건으로 가장 많았습니다.위장 전입은 해당 지역 거주자 또는 무주택 세대 구성원 자격을 얻거나 부양 가족 점수를 높이고자 허위로 전입 신고하고 청약하는 형태입니다.실제로는 거주하지 않으면서 해당 지역 주택이나 상가, 공장, 창고, 모텔 등으로 전입 신고하거나 함께 살지 않는 직계 존·비속을 허위로 부양 가족에 올리는 수법 등입니다.남매인 A 씨와 B 씨는 실제로는 부모와 함께 부모 소유 단독주택에 거주하면서도 무주택 세대 구성원 청약 자격을 얻고자 허위로 인근 창고 건물 2동에 각각 위장 전입한 뒤 고양시에서 분양하는 주택에 추첨제로 청약해 각각 당첨됐다가 위장 전입으로 적발됐습니다.무주택 기간에 대한 청약 가점을 높이거나 무주택 세대 구성원으로 특별공급 청약 자격을 얻고자 유주택자인 배우자와 허위 이혼하고 청약한 사례도 5건 확인됐습니다.남편과 협의 이혼한 C 씨는 이혼 전 당첨된 전 남편 아파트로 두 자녀와 함께 전입 신고했고, 이혼 후 32차례 무주택자로 청약해 서울에서 분양하는 주택에 가점제로 당첨됐습니다.당첨 주택도 전 남편이 C 씨의 금융인증서로 청약하고 대리 계약을 체결하는 등 실제 이혼한 관계로 보기 어려웠다고 국토부는 전했습니다.이밖에 청약 자격 매매 알선자와 공모해 금융인증서와 비밀번호 등을 넘겨줘 대리로 청약·계약한 뒤 사례금을 주고받는 자격 매매, 향후 분양권을 넘겨주는 조건으로 전매 제한 기간 매수자로부터 계약금을 받아 공급 계약을 체결한 불법 전매도 각각 1건 적발됐습니다.국토부는 이같은 공급 질서 교란행위 외에도 해당 지역 우선 공급 오류나 청약 가점 오류 등 당첨 기준에 미달한 부적격 당첨 사례도 12건 적발해 당첨 취소 후 예비 입주자에게 공급하도록 조치했습니다.한편 작년 하반기까지 큰 폭으로 증가하던 부정청약 적발 건수는 올 상반기부터 감소한 것으로 나타났습니다.적발 건수는 2024년 상반기 127건에서 하반기 390건으로 크게 늘었다가 올 상반기 252건으로 줄었습니다.이는 작년 하반기 조사부터 병원, 약국 등 의료시설 이용 기록이 담긴 건강보험 요양급여내역 제출을 의무화해 부양 가족의 실거주 여부를 한층 더 효과적으로 확인할 수 있게 되자 부모를 위장 전입시키는 사례가 크게 감소한 영향으로 풀이됩니다.정수호 국토부 주택기금과장은 "그간 위장 전입 정황은 있었으나 적발이 쉽지 않았던 사항에 대해 건강보험 요양급여 내역으로 부양 가족 실거주 여부를 정확히 판단할 수 있게 됐다"며 "부정청약으로 확정되면 형사 처벌, 계약 취소 및 계약금 몰수, 10년간 청약 자격 제한 등 강력한 조치를 하고 있다"고 말했습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)