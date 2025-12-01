인천 앞바다 '해상풍력' 단지 개발 사업 잇따라

▲ 해상풍력

인천 앞바다에 공공 부문과 민간 기업이 각각 주도하는 해상풍력 단지 개발사업이 잇따르고 있습니다.인천시 자료를 보면 4개 기업이 발전사업 허가를 받아 해상풍력 단지 조성을 추진하고 있고 시와 옹진군을 중심으로 한 공공주도 해상풍력 단지 개발도 속도를 내고 있습니다.C&I레저산업이 옹진군 굴업도 해역에 건설 예정인 255㎿(메가와트) 규모 해상풍력 발전단지 사업은 지난 9월 기후에너지환경부의 환경영향평가를 통과해 오는 2028년 착공을 목표로 후속 절차가 진행될 예정입니다.덴마크 국영기업이자 세계 해상풍력 1위 업체인 오스테드는 국내 최대 규모인 1.4GW(기가와트)급 인천 해상풍력 개발 계획을 추진하고 있습니다.지난 2023년 발전사업 허가를 받아 현재 환경영향평가를 위한 절차와 풍력단지 설계를 진행하고 있습니다.이 해상풍력 발전단지는 인천 육지에서 약 70㎞ 떨어진 해상에 각각 800㎿와 600㎿ 규모로 건설될 예정입니다.이밖에 한국남동발전(640㎿)과 OW코리아(1.125GW)도 인천 앞바다에 해상풍력 발전단지 조성을 위한 환경영향평가 절차를 밟고 있습니다.인천시가 주도하는 해상풍력 발전단지 개발도 급물살을 타고 있습니다.지난 10월 기후부에 해상풍력 집적화단지 지정 신청서를 제출한 인천시는 옹진군 백아도 남서쪽 22㎞ 해상에 해상풍력 발전단지를 조성한다는 계획입니다.이는 기존 영흥화력 발전량의 10%가량을 대체할 수 있는 1GW 규모입니다.인천시는 내년 집적화단지 지정이 성사되면 사업자 선정 방안을 마련해 지역산업과 연계할 수 있고, 집적화단지 추가 신재생에너지공급인증서(REC) 수익을 활용해 어업인과 주민을 위한 지역 상생 사업도 할 수 있습니다.유정복 인천시장은 "대규모 해상풍력 발전단지 조성을 통해 탄소중립 실현과 지역의 관련 산업 활성화를 기대한다"며 "추진 과정에서 어업 피해를 최소화하고 주민 상생 방안을 마련하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)