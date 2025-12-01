[자막뉴스] 대표도, 임원도 '대관 천하'…그런데 보안은? 내부 통제는?

쿠팡이 대규모 개인정보 유출 사고로 물의를 빚은 가운데, 그동안 규제나 국감에 대한 방어에만 집중해 온 부작용으로 보안이나 내부 통제에 허술해진 거 아니냐는 지적이 나오고 있습니다.



쿠팡은 전현직 대표가 모두 대관 분야 출신인데, 야간 근무자의 잇따른 사망 사고와 입점 업체 수수료 문제 등 여러 사회적 논란에 대응하고 경영권을 방어하기 위해 정치권 인사를 대거 영입해 왔습니다.



국회사무처 감사관실에 따르면 올해 쿠팡으로 이직하기 위해 취업 심사를 받은 4급 보좌관은 계열사를 포함해 모두 9명이었습니다.



직급은 부사장·이사·전무·상무 등 고위 임원 중심이었습니다.



취업 심사 공개 의무가 없는 비서나 비서관 등 보좌진 전체로 확장하면 훨씬 많은 인원이 쿠팡으로 이직했을 걸로 업계에선 보고 있습니다.



정청래 민주당 대표와 조국 조국혁신당 대표의 보좌진 출신도 쿠팡으로 영입된 걸로 알려졌습니다.



쿠팡은 정부 출신 영입에도 공을 들였는데, 올해에만 공무원 4급 이상 등 취업 심사 대상 퇴직자 9명이 쿠팡이나 그 계열사에 취직했습니다.



자회사 쿠팡로지스틱스는 지난 5월 고용노동부 공무원 8명을 영입했고, 지난해엔 쿠팡이 공정위에서 자체 브랜드 상품 노출 알고리즘 조작 혐의로 과징금 1천628억원을 부과받자 올해 공정위 출신을 2명 영입했습니다.



쿠팡은 경영진 구성부터 '대관 기업'이란 평가도 나옵니다.



박대준 쿠팡 대표는 LG전자 대외협력실과 네이버 정책실을 거친 대관 출신입니다.



스카우트된 대관 인력들은 국회를 드나들며 정치권 인사와 만나 입법 동향을 파악하거나 정부 부처에 회사의 이해관계를 설명하는 일을 하는데, 미국에선 이들을 '로비스트'라고 합니다.



사업을 확장하면서 크고 작은 논란을 빚고 있는 쿠팡이 공격적인 '대관 인력' 영입으로 정치권 공세 대응과 경영권 방어에 총력을 펼치는 사이, 내부 직원에 의한 초유의 개인정보 유출 사고가 일어난 것 아니냐는 비판이 나옵니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 제작 : 디지털뉴스부)