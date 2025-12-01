"전쟁범죄 가능성"…미 의회, '마약 운반선 생존자 사살' 조사 착수

▲ 미국 의사당 전경

미국 의회가 국제법 위반 논란을 부른 미군의 베네수엘라 마약 운반선 생존자 사살에 대한 사실관계 파악에 착수했습니다.30일(현지 시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 로저 위커(공화·미시시피) 상원 군사위원장은 성명을 통해 "당시 상황과 관련한 진실을 밝혀내기 위해 엄격한 감독을 진행할 것"이라고 밝혔습니다.상원 군사위는 이미 국방부에 관련 자료 제출을 요구한 상태입니다.마이크 로저스(공화·앨라배마) 하원 군사위원장도 "카리브해에서의 군사작전에 대해 엄격한 감시를 수행할 것"이라며 상원과 동일한 입장을 취했습니다.의회 내부에선 최근 현지 언론이 보도한 마약 운반선에 대한 피트 헤그세스 국방장관의 '전원 사살' 명령이 전쟁범죄에 해당한다는 지적이 확산하고 있습니다.팀 케인(민주·버지니아) 상원의원은 미군이 지난 9월 카리브해에서 마약 운반선을 격침한 뒤 두 번째 공격을 통해 생존자 2명을 제거했다는 기사 내용에 대해 "사실이라면 국제법뿐 아니라 미국 국내법 위반"이라고 지적했습니다.마이크 터너(공화·오하이오) 하원의원도 "불법 행위가 될 수 있다는 점에 동의한다"고 말했습니다.이미 의회에선 카리브해의 마약 운반선 격침 작전이 법적인 근거가 부족하다는 문제 제기가 적지 않았습니다.군사 작전은 의회의 승인을 받아야 하지만, 트럼프 행정부는 의회에 보고하지도 않고 베네수엘라 마약 운반선을 격침했다는 것입니다.이에 대해 국방부는 '트럼프 대통령이 트렌데아라과(TdA) 등 중남미 마약 카르텔을 테러 조직으로 지정했기 때문에 국방부가 해당 조직에 대해 군사력을 사용할 권한을 갖게 됐다'고 해명했습니다.테러 조직으로 지정된 마약 카르텔의 행위는 '미국에 대한 무력 공격'에 해당하기 때문에 현재 미국과 마약 카르텔은 전쟁과 같은 '무력 충돌 상태'에 있다는 취지입니다.그러나 의회에선 국방부의 이 같은 설명에 대해 납득할 수 없다는 분위기가 우세합니다.특히 생존자를 사살한 것은 전쟁범죄에 해당한다는 것이 전문가들의 견해입니다.전직 군 법무관 단체는 전날 성명을 통해 "생존자를 공격 대상으로 삼는 것은 국제법에서 금지됐고, 공격한 측은 이들을 보호·구조하고 전쟁포로로 대우해야 할 의무가 있다"며 "이를 지키지 않는다면 전쟁범죄이자 살인"이라고 비판했습니다.헤그세스 장관은 엑스(X·옛 트위터)에서 생존자 제거 명령에 대한 언론 보도를 '가짜 뉴스'로 규정한 뒤 "언론이 조국을 지키기 위해 싸우는 전사들을 깎아내리기 위해 날조와 선동, 비방을 하고 있다"고 주장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)