황희찬 소속 울버햄프턴 6연패 수렁…개막 후 13경기 무승

▲ 패배에 아쉬워하는 울버햄프턴 선수들

국가대표 공격수 황희찬이 벤치를 지킨 가운데 소속팀 울버햄프턴이 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 6연패에 빠지며 최하위에 머무르고 있습니다.울버햄프턴은 어제(지난달 30일, 현지 시간) 영국 버밍엄의 빌라파크에서 열린 애스턴 빌라와의 2025-2026 EPL 13라운드 원정 경기에서 후반 22분 부바카르 카마라에게 결승골을 내줘 0-1로 졌습니다.울버햄프턴은 EPL 6연패의 부진에서 헤어 나오지 못했습니다.울버햄프턴은 이번 시즌 리그에서 13경기를 치르는 동안 단 1승도 거두지 못하고 2무 11패에 그치며 20개 팀 중 최하위(승점 2)에 머물러 있습니다.이번 시즌 EPL에서 아직 승리가 없는 팀은 울버햄프턴이 유일힙니다.38라운드의 정규리그를 치르는 EPL에선 18∼20위가 다음 시즌 2부 리그인 챔피언십으로 강등됩니다.울버햄프턴은 강등권 밖에 17위인 웨스트햄(승점 11)과 승점 차가 9로 벌어져 있고, 바로 위 19위인 번리(승점 10)에도 승점 8차로 밀려 탈꼴찌조차 현재로선 아득한 상황입니다.11월 초 비토르 페레이라 감독과 결별하고 A매치 휴식기 사이 롭 에드워즈 감독을 선임해 반등을 꿈꿨으나 에드워즈 감독이 지휘한 2경기에서도 연패를 당했습니다.이번 경기에서 황희찬은 벤치에서 경기를 시작했으나 끝내 부름을 받지 못했습니다.황희찬이 리그 경기에 결장한 건 지난달 초 풀럼과의 10라운드 이후 3경기 만입니다.황희찬은 이번 시즌 리그에서 1골, 리그컵(카라바오컵)에서 도움 하나를 기록 중입니다.후반 22분 카마라의 중거리포 한 방으로 잡은 리드를 끝까지 지켜낸 애스턴 빌라는 7승 3무 3패로 승점 24를 쌓아 4위를 달렸습니다.(사진=게티이미지)