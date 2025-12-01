뉴스

생일파티의 비극…캘리포니아 총격 사망자 3명은 어린이

유영규 기자
작성 2025.12.01 10:16 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
생일파티의 비극…캘리포니아 총격 사망자 3명은 어린이
▲ 캘리포니아 스톡턴 총격 사건 현장

주말 미국 캘리포니아주 스톡턴에서 4명의 목숨을 앗아간 총격 사건이 어린이 생일파티장을 겨냥했던 것으로 드러났습니다.

AP통신 등 외신들은 샌와킨 카운티 치안 당국을 인용해 이번 총격 사건으로 숨진 4명 중 3명이 8세·9세·14세 어린이로 확인됐다고 지난달 30일(현지 시간) 보도했습니다.

사건이 벌어진 현장은 당초 '연회장'이라고만 알려졌으나, 당시 한 어린이의 생일파티가 진행 중이었다고 치안 당국은 밝혔습니다.

샌와킨 카운티 보안관실 대변인인 헤더 브렌트는 사건 브리핑에서 "어린아이의 생일파티였다. 이런 사건이 일어났다는 것이 가슴 아프다"라며 사건과 관련한 제보를 호소했습니다.

용의자는 아직 체포되지 않았으며, 당국은 이번 사건이 특정 대상을 겨냥한 표적 범죄일 가능성에 무게를 두고 수사 중입니다.

앞서 지난달 29일 스톡턴의 한 연회장에서 100명 이상이 모인 가운데 총격 사건이 발생해 4명이 사망하고 11명이 다쳤습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지