초등생 숨진 부산 이면도로에 교통 안전시설 추가 설치

▲ 가해 차량 모습

지난달 유턴하는 차량에 초등학생이 치여 숨진 사고가 발생한 부산 남구 이면도로에 교통안전시설이 추가로 설치됩니다.부산 남부경찰서는 남구청과 사고 현장에 대한 합동 점검을 진행하고 안전 개선책을 논의했다고 오늘(1일) 밝혔습니다.두 기관은 먼저 사고가 난 우암동 이면도로에 과속 방지턱과 시선 유도봉, 차량 보호용 안전펜스를 이달 중 설치하기로 했습니다.교통안전심의회를 열고 사고가 발생한 삼거리에 유턴을 금지하는 방안도 논의할 예정입니다.유턴 금지 조치에 앞서 시간대별로 유턴 차량을 비롯한 교통량에 대한 현황 조사부터 이뤄지는 것으로 전해졌습니다.장기적으로는 회전교차로를 조성하는 방안도 검토됩니다.경찰은 운전자에 대한 조사도 이번 주 내로 진행한다는 방침입니다.최근 운전자가 사고 경위에 대한 진술서를 작성하는 간이 조사는 이뤄졌습니다.지난달 24일 오후 2시 5분 남구 우암동 한 아파트 이면도로에서 50대 남성이 운전하던 스포티지 차량이 유턴하던 중 모녀를 쳤습니다.이 사고로 초등학교 1학년인 7세 여자아이가 숨지고, 30대 엄마가 중상을 입었습니다.시민들은 사고 현장에 어린이용품을 놓아두거나 메모를 붙이며 숨진 어린이를 추모하고 있습니다.(사진=부산경찰청 제공, 연합뉴스)