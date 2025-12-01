송언석 "법사위 간사 선임 목매지 않을 것…국정조사 수용하라"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 1일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 송언석 원내대표는 대장동 항소 포기 국정조사와 관련해 "법사위 야당 간사 선임이라고 하는 조건에 목을 매지 않겠다"고 말했습니다.송 원내대표는 오늘(1일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "민주당은 대장동 항소 포기 외압 의혹, 심지어 그들 표현을 빌리자면 조작 기소라고 하는 부분까지 포함해서 실체적 진실을 국민에게 알릴 수 있는 국정 조사를 즉각 수용하기를 바란다"고 밝혔습니다.앞서 국민의힘은 민주당이 제안한 국회 법제사법위원회 차원의 국정조사를 수용하기로 하면서 나경원 의원의 법사위 야당 간사 선임 등 세 가지 조건을 내걸었지만, 민주당이 수용을 거부함에 따라 합의점을 찾지 못하고 있습니다.송 원내대표는 '내란 중요임무 종사' 혐의로 구속영장이 청구된 추경호 전 원내대표의 구속 전 피의자 심문을 앞두고 "민주당 정청래 대표는 구속영장이 기각되면 그 화살은 조희대 사법부로 향할 것이라고 했다"고 언급했습니다.그러면서 정 대표가 "영장 심사를 앞둔 사법부에 노골적인 판결 외압을 행사하고 있다"며 "'인용되면 국민의힘 책임이고, 기각되면 조희대 사법부의 잘못'이라는 고무줄 잣대의 선동 대상으로 인식하는 안일한 태도를 보인다"고 성토했습니다.장동혁 대표도 회의에서 "추 전 원내대표의 구속영장 심사에 대해 민주당 정청래 대표가 직접 나서서 사법부를 겁박했다"며 "사법부가 어떤 외압에도 흔들리지 않고 공정하고 정의로운 판단을 내릴 것으로 믿는다"고 말했습니다.민주당이 도입을 추진 중인 내란전담재판부에 대해서는 "정권의 입맛에 맞는 판사를 골라 자기들 뜻대로 인민재판을 하려는 것"이라며 "정치 보복과 독재의 종착역은 자멸"이라고 목소리를 높였습니다.(사진=연합뉴스)