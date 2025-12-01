뉴스

'국보', 불리한 상영 여건 극복한 선전…11일 만에 10만 돌파

국보
이상일 감독의 역작 '국보'가 개봉 11일 만에 전국 10만 관객을 돌파했다.

영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '국보'는 지난달 29일 누적 관객 10만 6,000명을 기록했다.

'주토피아 2', '나우 유 씨 미 3', '위키드: 포 굿' 등 할리우드 블록버스터가 극장을 점령한 가운데 보여준 작지만 큰 흥행이다. '국보'의 경우 일일 상영 횟수가 400회 수준으로 현재 박스오피스 1위작인 '주토피아 2'의 1만 700회에 피하면 턱없이 적다. 상영도 아침과 밤 일부 시간대에만 편성돼 있어 관객 접근성이 좋지 못한 편이다. 지방의 경우 상영 여건이 더 좋지 못하다. 이 가운데 오로지 입소문 만으로 이뤄낸 10만 돌파라 더 의미 있다.

'국보'는 일본에서도 개봉주 2위로 출발, 2주차, 3주차 관객수가 늘어나는 개싸라기 흥행을 보여주며 개봉 172일 만에 역대 일본 실사 영화 흥행 1위에 등극했다. 한국에서도 뒷심을 기대해 볼 만하다. 작품성과 흥행성을 모두 갖춘 수작으로 입소문을 타며 중복 관람 열기가 뜨겁다.

'국보'는 국보의 경지에 오르기 위해 서로를 뛰어넘어야만 했던 두 남자의 일생일대의 이야기를 그린 작품으로 재일 한국인 3세 이상인 감독이 연출하고 일본의 청춘스타 요시자와 료와 요코하마 류세이가 주연을 맡았다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
