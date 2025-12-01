대국민 사과한 경찰…'계엄의 밤' 국회 앞에선 무슨 일이

▲ 비상계엄이 선포됐던 가운데 지난해 12월 4일 새벽 국회의사당 앞에 시민들과 경찰 경력들이 모여 대치 중인 모습

오늘(1일) 경찰의 대국민 사과는 국회의원들의 계엄 해제 의결을 막기 위해 국회를 봉쇄하는 등 12·3 비상계엄에 적극 가담했다는 비판에 따른 것으로 해석됩니다.특히 조지호 경찰청장과 김봉식 전 서울경찰청장은 계엄 선포 약 3시간 전인 지난해 12월 3일 오후 7시 15분 서울 종로구 삼청동 대통령 안가에서 윤석열 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관을 만났습니다.윤 전 대통령은 "종북좌파 세력 때문에 나라가 상당히 혼란스럽다. 오늘 밤 비상계엄을 선포하겠다"며 "국회에 계엄군이 출동하면 경찰이 통제를 잘해달라"고 지시했습니다.김 전 장관은 조 청장과 김 전 청장에게 '2200 국회', '2300 민주당사', '여론조사 꽃' 등 계엄군이 출동할 장소와 시간이 적힌 A4 용지 1장짜리 '계엄 시나리오'를 건넸습니다.안가를 나온 두 사람은 "설마 하겠느냐"(조 청장), "머리가 하얗다"(김 전 청장)면서도 계엄이 선포되자 국회 출입을 통제해 계엄군들의 국회 진입을 도운 것으로 조사됐습니다.일부 의원들은 담을 넘어서야 겨우 국회에 들어가 계엄 해제 표결에 참여할 수 있었습니다.무장한 경찰은 중앙선거관리위원회 과천청사도 장악해 계엄군의 전산 자료 탈취 시도를 도왔습니다.계엄이 선포된 뒤 국회와 선관위 등에 투입된 경찰 병력은 최소 3천790명에 달한 것으로 조사됐습니다.경찰은 국군방첩사령부의 요청을 받고 이재명 대통령(당시 민주당 대표)과 우원식 국회의장, 한동훈 전 국민의힘 대표 등 10여 명을 겨냥한 '체포조' 명단을 보냈다는 의혹에도 휩싸인 상태입니다.계엄 해제 일주일 뒤인 지난해 12월 11일 긴급 체포된 조 청장과 김 전 청장은 내란 중요임무종사 혐의로 올해 1월 구속 기소돼 1심 재판을 받고 있습니다.조 청장이 탄핵 소추로 직무가 정지된 탓에 경찰청장은 1년 가까이 직무대행 체제가 이어지고 있습니다.김 전 청장은 지난달 27일 윤 전 대통령 내란 재판에 증인으로 출석해 "(국회 출입 통제는) 전적으로 제 판단에 문제가 있었다. 지시에 따라 기계적으로 움직인 직원들에게 법적인 제재가 가해지지 않기를 바란다"며 '뒤늦은 후회'의 눈물을 흘리기도 했습니다.조 청장과 김 전 청장의 지시를 받고 국회 출입 차단을 지휘하거나 체포조 운영에 가담한 혐의를 받는 목현태 전 국회경비대장과 윤승영 전 경찰청 국가수사본부 수사기획조정관도 내란 중요임무종사 혐의가 적용돼 재판에 넘겨진 상태입니다.지난 24일 출범한 경찰 '헌법존중정부혁신 태스크포스(TF)'는 계엄에 참여·협조한 경찰공무원을 제보받고 사실 여부가 확인될 경우 승진 배제와 징계 등 인사 조처에 나설 방침입니다.(사진=연합뉴스)