뉴스

윤석열 전 대통령 '평양 무인기'등 외환죄 재판 오늘 시작

전연남 기자
작성 2025.12.01 09:20 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
윤석열 전 대통령 '평양 무인기'등 외환죄 재판 오늘 시작
▲ (왼쪽부터) 윤석열 전 대통령, 김용현 전 국방부 장관, 여인형 전 국군방첩사령관

12·3 비상계엄 1년을 앞둔 오늘(1일) 윤석열 전 대통령 등의 외환 혐의 재판이 시작됩니다.

서울중앙지법 형사합의36부(이정엽 부장판사)는 오늘 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관, 여인형 전 국군방첩사령관의 일반이적 및 직권남용 혐의 재판의 첫 공판준비기일을 엽니다.

함께 기소된 김용대 전 드론작전사령관은 위계에 의한 공무집행방해 및 허위공문서 작성 교사 등 혐의로 법정에 서게 됩니다.

공판준비기일은 정식 재판에 앞서 검찰과 피고인 측 의견을 조율하고 쟁점을 정리하는 절차로 피고인 출석 의무는 없습니다.

한편, 통일교에 대한 정권 차원의 지원을 대가로 국민의힘 권성동 의원과 김건희 여사 등에 각종 금품을 제공한 혐의로 구속기소 된 한학자 총재의 첫 정식 재판도 오늘 열립니다.

윤영호 전 통일교 세계본부장에 대한 증인신문이 예정됐지만 윤 전 본부장은 불출석 사유서를 제출했습니다.

한 총재의 보석 심문도 오늘 함께 열릴 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전연남 기자 사진
전연남 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지