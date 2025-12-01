'당구 여제' 김가영, 1년 4개월 만에 첫판 탈락

이미지 확대하기

프로당구 여자부 LPBA 무대를 호령하던 '당구 여제' 김가영(하나카드)이 1년 4개월 만에 첫판에서 탈락했습니다.김가영은 어제(30일) 오후 경기도 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 프로당구 2025-2026시즌 8차 투어 '하림 PBA-LPBA 챔피언십' LPBA 64강전에서 김한길에게 19대 18(27이닝)로 패했습니다.올 시즌 3승을 거두며 시즌 랭킹 1위를 질주 중인 김가영이 64강 문턱을 넘지 못한 것은 2024-2025시즌 2차 투어(하나카드 챔피언십) 이후 약 1년 4개월 만입니다.경기 초반 흐름은 김가영이 주도했습니다.김가영은 10이닝부터 연속 득점을 올리며 13대 6으로 점수 차를 벌렸습니다.그러나 김한길의 추격이 매서웠습니다.조금씩 격차를 좁힌 김한길은 24이닝째 연속 득점에 성공하며 19대 17로 경기를 뒤집었습니다.김가영은 27이닝에 1점을 만회해 19대 18로 추격했으나, 후속 득점에 실패하며 아쉽게 큐를 내려놓았습니다.5차 투어 우승 이후 6차 투어 16강, 7차 투어 32강에 그쳤던 김가영은 이번 대회 첫판 탈락으로 시즌 랭킹 1위 수성에도 빨간불이 들어왔습니다.김가영 외에도 강호들이 줄줄이 고배를 마셨습니다.정수빈(NH농협카드)은 최보람과 19대 19로 맞섰으나 하이런에서 밀려 탈락했고, 김상아(하림), 사카이 아야코(일본·하나카드), 김진아(하나카드)도 64강에서 짐을 쌌습니다.반면 '캄보디아 특급' 스롱 피아비(우리금융캐피탈)는 김혜정을 25대 13으로 완파했고, 직전 투어 우승자 이미래(하이원리조트)도 팀 동료 전지우를 꺾고 32강에 올랐습니다.김민아, 김보미(이상 NH농협카드), 차유람(휴온스), 한지은(에스와이) 등도 32강 대열에 합류했습니다.대회 3일 차인 오늘은 개막식을 시작으로 남자부 PBA 128강과 여자부 LPBA 32강전이 진행됩니다.(사진=PBA 제공, 연합뉴스)