400년간 행방 묘연했던 루벤스 작품, 경매서 50억 원에 낙찰

▲ 30일 경매에 나온 루벤스의 '십자가에 못 박힌 그리스도'

바로크 시대를 대표하는 플랑드르 출신 화가 페테르 파울 루벤스의 작품이 30일(현지시간) 프랑스의 한 경매에서 수수료를 포함해 약 300만 유로(약 50억 원)에 낙찰됐습니다.일간 르파리지앵에 따르면 이날 오후 베르사유의 오스나 경매장에서 루벤스가 그린 '십자가에 못 박힌 그리스도'(105.5×72.5cm)가 290만 유로에 낙찰됐습니다.이 작품은 루벤스가 1613년 그린 것으로, 이후 행방이 묘연했다가 지난해 9월 파리 6구에 있는 한 저택의 매각 과정에서 우연히 발견됐습니다.19세기 프랑스 아카데미 화가 윌리암 부그로의 후손들이 상속 재산을 정리하던 중 그의 작업실 저택에서 이 작품을 발견했습니다.이 작품이 어떻게 프랑스에 들어왔는지는 알 길이 없습니다.루벤스 연구기관을 통해 진품 인증을 받은 뒤 이날 경매에 출품됐습니다.작품을 발견한 오스나 경매사의 대표 장피에르 오스나는 앞서 르파리지앵에 "바로크 회화의 시작을 보여주는 작품으로, 루벤스가 전성기에 그린 것"이라고 설명했습니다.루벤스의 작품은 경매에 나올 때마다 수백만 유로에 거래됩니다.지난 2023년 1월 미국 뉴욕 소더비 경매에서는 루벤스의 1609년 작인 '살로메에게 바쳐진 세례자 요한의 머리'가 무려 2천700만 달러(약 390억 원)에 낙찰되기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)