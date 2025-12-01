명품·패션 이어 쿠팡까지…유통업계 고객 정보 유출 잇따라

최근 유통업계에서 소비자 정보 유출 사고가 잇따르고 있습니다.



지난달 30일 유통업계에 따르면 최근 쿠팡에서 대규모 고객 정보 유출 사고가 발생했습니다.



29일까지 파악된 유출 피해 규모는 고객 계정 약 3천370만 건에 달합니다.



성인 네 명 중 세 명의 정보가 외부로 드러나게 된 셈입니다.



유출된 정보는 고객 이름과 이메일, 전화번호, 주소, 일부 주문정보 등입니다.



정부는 민간과 합동 조사단을 꾸려 사고 원인을 분석하고 재발 방지 대책을 마련하기로 했습니다.



또 경찰은 쿠팡의 고객 정보 유출 사태에 대한 수사에 착수했습니다.



쿠팡이 정보 보안 문제에 휩싸인 것은 이번이 처음이 아닙니다.



국회 정무위원회 소속 사회민주당 한창민 의원이 개인정보보호위원회로부터 받은 자료에 따르면, 쿠팡은 배달원 개인정보 등의 유출 사고로 지난 2020년부터 세 차례에 걸쳐 과징금과 과태료 처분을 받았습니다.



쿠팡을 비롯한 유통업체들이 회원 관리 등을 목적으로 소비자 정보를 수집하고 있는 만큼, 최근 유통업체에서는 해킹과 이로 인한 정보 유출 등 사이버 침해 사고가 끊이지 않고 있습니다.



올해 1∼2월에는 GS리테일에서 개인정보 유출 사고가 발생했습니다.



이 회사 편의점 홈페이지를 통해서는 고객 9만여 명의 개인정보가 유출된 것으로 파악됐고, 홈쇼핑 웹사이트에서는 158만 건의 개인정보 유출 정황을 확인했습니다.



당시 GS리테일은 사고 수습을 위해 최고경영진이 참여하는 정보보호 대책 위원회를 발족했습니다.



또 지난 6월에는 명품 플랫폼 머스트잇 역시 고객 이름과 휴대전화 번호, 이메일 등 정보 유출 사고가 발생했음을 고객들에게 알렸습니다.



지난 5∼7월에는 디올과 티파니, 까르띠에, 루이비통 등 명품 브랜드들이 잇따라 고객 정보 유출 사고가 발생했다고 밝혔습니다.



스포츠의류 브랜드 아디다스도 지난 5월 해킹으로 고객 개인 정보가 유출되는 사고가 발생했다며 당국에 이를 신고했습니다.



외식업계 중에서는 한국파파존스에서 고객의 개인 정보 유출 사고가 발생해, 지난 6월 이를 고객에게 공지했습니다.



유출 정보는 고객 이름과 연락처, 주소뿐 아니라 일부 카드 정보까지 포함된 것으로 확인됐습니다.



이뿐 아니라 SK텔레콤과 KT, 롯데카드 등 산업계에서 고객 정보 유출 사고가 이어지자 시민단체는 제도 개선을 요구하고 나섰습니다.



참여연대는 지난 9월 논평을 내고 "해결 방법은 소비자 권리 보호를 위한 집단소송법과 징벌적 손해배상제도, 증거개시제도를 도입하는 것"이라며 "개인 정보를 유출한 기업은 망할 수도 있다는 위기의식 없이는 정보 보안 강화도 없고, 'AI(인공지능) 강국'도 공염불에 불과하다"고 강조했습니다.



최근에는 C커머스(중국 이커머스업체)의 공세가 거세지면서 고객 정보의 해외 유출 가능성에 대한 문제 제기도 이어지고 있습니다.



특히 중국 알리바바인터내셔널이 우리나라 신세계그룹과 세운 합작법인(JV)에 관심이 집중됩니다.



JV의 자회사로 편입된 G마켓(지마켓)을 두고 지난달 미디어데이 행사에서 정보 문제와 관련한 질의가 나오자, 김정우 지마켓 PX본부장은 "고객 정보는 지마켓이 관리하며, AI 학습에 필요한 데이터도 독립된 클라우드에 보관한다"며 "그 부분은 걱정하지 않아도 된다"고 답변했습니다.



국회 산업통상자원중소벤처기업위원회는 올해 국정감사에서 보안 우려를 확인하기 위해 정용진 신세계그룹 회장을 증인으로 신청했다가 철회하기도 했습니다.