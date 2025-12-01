1. '이메일 협박' 받은 쿠팡…경찰, 협박범 추적



쿠팡이 개인 정보 유출 사실을 공개하겠단 협박 메일까지 받은 걸로 알려졌습니다. 경찰은 이 협박범을 추적하는 한편 중국 국적의 쿠팡 전 직원이 개인 정보들을 빼돌린 게 아닌지도 확인하고 있습니다.



2. '홍수·산사태' 인니·태국서 사망자 1천 명 육박



최근 1주일 사이 폭우에 따른 홍수와 산사태로 인도네시아, 태국, 스리랑카 등에서 사망자가 1천 명 가까이 발생했습니다. 아직 매몰된 실종자와 구조 작업이 이어지면서 희생자는 더 늘어날 것으로 보입니다.



3. 미-우크라 종전협의 시작…우크라 입장 반영 중



미국에선 미국과 우크라이나가 다시 만나서 종전안을 협의하고 있습니다. 미국은 이번 협의의 결과물을 가지고 다음 주 푸틴 러시아 대통령과 회동합니다.



4. 12월 첫날부터 기온 뚝…주 중반 -10도 강추위



12월 첫날인 오늘(1일) 서울의 아침기온이 5도까지 내려가 쌀쌀합니다. 이번 주 중반엔 영하 10도 안팎의 강추위가 찾아오겠습니다.