[날씨] 12월 첫날부터 기온 뚝…주 중반 강추위 온다

올해 가을 날씨도 지난 주말이 마지막이었다고 합니다. 오늘(1일)부터 부쩍 쌀쌀해지기 시작해서 내일부턴 본격적인 겨울 날씨가 계속된다고 합니다. 기상 센터 연결해서 날씨 소식 알아보겠습니다.



박세림 캐스터, 오늘 날씨 전해주시죠.



12월이 시작되면서 계절도 겨울로 향하겠습니다.



북쪽에서 다시 찬 공기가 남하하면서 현재 서울이 5.5도로 어제 아침보다 4도가량 낮고요.



한낮에도 8도에 그치며 종일 쌀쌀하겠습니다.



점차 더 강력한 한기가 통과하면서 내일 서울의 아침 기온은 영하 1도, 모레 아침은 영하 7도까지 뚝 떨어지겠습니다.



강한 추위에 대비를 잘 해 주셔야겠습니다.



북서기류가 유입되면서 중부부터 대기 질이 완화됐습니다.



오늘 강원과 충청, 호남은 오전까지 영남과 제주는 오후까지 대기 질이 탁하다 해소되겠습니다.



동해안 지역은 건조특보가 발효 중인 가운데 오늘 바람도 무척 강하게 불겠습니다.



산불 등 화재에 각별히 유의하셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘은 대체로 맑겠습니다.



현재 기온 보시면 광주가 10.4도로 시작해 낮 기온 광주 12도에 그치겠습니다.



내일 밤부터 모레 사이 충청 이남 서쪽 지역과 제주에 비나 눈이 내릴 텐데요.



특히 모레 새벽 서해안을 중심으로 많은 눈이 예보돼 있어 대비해 주셔야겠습니다.



(박세림 기상캐스터)