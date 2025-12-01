뉴스

5개월간 몰랐다…"직원 관리 실패가 더 문제"

김관진 기자
작성 2025.12.01 06:18 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

개인 정보 유출 시도는 지난 6월부터 시작됐지만 쿠팡은 지난달 중순이 돼서야 낌새를 알아차렸습니다. 다른 회사들처럼 외부에서 해킹을 당한 것도 아니고, 직원이 마음만 먹으면 모든 고객들의 정보를 빼돌릴 수 있는 허술한 시스템이 이번 사건으로 드러난 겁니다.

김관진 기자입니다.

<기자>

고객들의 개인정보 유출 피해를 알린 지 하루 만인 어제(30일) 쿠팡 측이 머리를 숙였습니다.

[박대준/쿠팡 대표이사 : 심려를 끼쳐드려서 너무 죄송한 말씀과 사과의 말씀을 드리고 싶습니다.]

국민 4명 중 3명을 고객으로 둔 전자상거래 시장 1위 업체라는 지위가 무색하게도, 고객 정보 관리와 사후 대응은 허술했습니다.

빠져나간 고객 정보가 악용될 수 있는 상황에서, 무려 5개월 동안이나 무방비 상태였던 겁니다.

현행법에 따르면 정보 유출을 인지한 뒤 24시간 내 당국에 신고해야 하지만, 그마저도 이틀이나 지난 시점에 이뤄졌습니다.

쿠팡은 또 내부 직원의 소행일 뿐 외부 해킹 공격에 대응하는 보안 시스템에는 결함이 없다고 강조하고 있지만, 정보 접근 권한이 있는 직원 관리 실패가 더 심각한 문제라는 지적도 나옵니다.

[임종인 명예교수/고려대 정보보호대학원 : 직원이지만 그걸 접근해 가지고 고객 전체 DB(정보)를 통으로… 최소한의 권한만 주는 그런 정책들이 제대로 구현이 안 된 거 같아요.]

쿠팡의 개인정보 유출은 이번이 처음이 아닙니다.

지난 2021년에는 배달 기사들의 실명과 연락처가, 2023년에는 고객 주문 정보가 외부에 노출되는 사고가 잇따라 발생해, 지난해 11월 약 16억 원의 과징금과 과태료 처분을 받았습니다.

당시 쿠팡은 재발 방지를 위한 모든 조치를 마련했다고 밝힌 바 있습니다.

[곽진 교수/아주대 사이버보안학과 : 유출된 정보라든가 아니면 사건 경위라든가 이런 부분이 조금 다르기 때문에 다시 한번 점검이 필요할 것 같고요.]

유출된 개인정보가 스미싱이나 보이스피싱 등 2차 범죄 피해로 이어질 수 있는 상황이지만, 상당수 고객은 어제 서야 쿠팡 측으로부터 피해 사실을 안내받았습니다.

(영상취재 : 정성화, 영상편집 : 윤태호)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김관진 기자 사진
김관진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지