"중국 국적 전 직원이 유출"…이메일 협박도 당했다

<앵커>



3천370만 개 계정에 들어 있는 개인 정보가 유출된 쿠팡이 이 유출 사실을 공개하겠단 협박 이메일까지 받은 걸로 전해졌습니다. 경찰은 쿠팡에 다녔던 중국인 직원이 이 개인 정보들을 빼돌린 게 아닌지 확인하는 동시에 메일을 보낸 협박범도 추적하고 있습니다.



오늘(1일) 첫 소식 정윤식 기자입니다.



<기자>



3천만 건이 넘는 고객들의 개인 정보가 대규모로 유출된 사실을 파악한 쿠팡은 지난달 25일 정보통신망 침입 혐의로 경찰에 고소장을 제출했습니다.



경찰은 쿠팡에서 근무한 적이 있는 중국 국적 직원의 소행으로 보고 수사를 벌이고 있습니다.



경찰은 쿠팡이 유출 사실을 공개하겠다는 협박을 받은 사실도 포착했습니다.



누군가 쿠팡에 이메일을 보내 "회원들의 개인정보를 갖고 있다"며 "보안을 강화하지 않으면 유출 사실을 언론에 알리겠다"고 협박한 걸로 전해졌습니다.



이메일을 보낸 사람은 쿠팡에 돈을 요구하지는 않은 걸로 파악됐습니다.



경찰은 협박성 이메일을 보낸 인물이 쿠팡 고객들의 개인 정보를 빼돌린 인물과 동일인인지 쫓고 있습니다.



경찰은 중국 국적의 전직 직원을 추적하기 위해 쿠팡으로부터 서버 기록 등을 받아 분석하고 있지만, 이 직원이 외국 국적자인 데다 이미 퇴사한 뒤에 한국을 떠난 걸로 알려져 수사에 어려움을 겪을 수 있단 우려가 나옵니다.



민관합동조사단을 꾸린 정부는 휴일인 어제 긴급 대책회의를 열고 대응에 나섰습니다.



[배경훈/부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 : 쿠팡 서버의 인증 취약점을 악용하여 정상적인 로그인 없이 3,000만 개 이상의 고객 계정에 고객명·이메일·배송지·전화번호 및 주소를 유출한 것으로 확인했습니다.]



쿠팡 측이 금융 정보는 유출되지 않았다며 고객 정보를 변경할 필요는 없다고 밝힌 데 대해 정부는 조사 결과를 지켜봐야 한다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 정성화, 영상편집 : 우기정, 디자인 : 이종정)