성 착취물 속 내 집 거실이…'1234'·'0000' 노렸다

가장 사적인 공간인 집 안도 이제는 해킹으로부터 안전하지 않은 것 같습니다. 아이나 반려동물 때문에 가정집에 설치해 둔 홈캠 12만 대가 해킹된 것으로 경찰 수사 결과 드러난 겁니다. 이렇게 해킹된 영상은 인터넷 성 착취물 사이트에 판매되기도 했습니다.



이 내용은 동은영 기자입니다.



인터넷의 한 불법 성 착취물 사이트입니다.



'해킹된 한국 IP 카메라'라는 제목의 영상이 여러 개 올라와 있습니다.



초고속 인터넷망과 연결해 가정집이나 병원 등에 설치한 카메라, 일명 홈캠을 해킹해 버젓이 올려놓은 겁니다.



[김승주/고려대 정보보호대학원 교수 : IP캠은 기본적으로 인터넷을 통해서 영상을 저장한다든가 아니면 실시간으로 보는 게 가능해요. 인터넷으로 전송되는 과정에서 해킹을 하겠죠.]



이번에 경찰에 붙잡힌 해킹범은 모두 4명.



이 가운데 무직인 20대 해킹범은 540여 개의 불법 촬영 성 착취물을, 회사원인 또 다른 해킹범은 640여 개 영상을 판매하다 적발됐습니다.



이들은 계좌 추적을 피하기 위해 각각 수천만 원 상당의 가상자산으로 이득을 챙겼는데, 아이디와 비밀번호가 단순한 형태로 설정돼 보안이 취약한 카메라만 노렸습니다.



[김영운/경찰청 사이버테러수사대장: : 1234. 0000. 집에 도어락 같은 거 많이 설치하시잖아요. 그런 거랑 같다고 생각을 하시면 됩니다. 해놓으면 위험에 노출되는 거죠.]



불법 유출된 영상을 구매해 시청한 3명도 경찰에 붙잡혔는데, 해당 영상을 보는 것만으로도 3년 이하 징역, 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.



경찰은 방송통신심의위원회에 해당 성 착취물 사이트에 대한 접속 차단을 요청하고, 홈캠 사용자들에게는 주기적으로 비밀번호를 변경해달라고 당부했습니다.



(영상취재 : 제일, 영상편집 : 이상민, 디자인 : 서승현, 화면제공 : 경찰청)