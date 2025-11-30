국민의힘 "쿠팡 사태, 초대형 보안 참사…정부 책임 물어야"

▲ 쿠팡

국민의힘은 쿠팡에서 약 3천400만 건의 대규모 정보 유출 사고가 발생한 데 대해 "기업의 보안 무책임과 정부의 감독 기능이 동시에 무너진 결과"라고 비판했습니다.최보윤 수석대변인은 오늘(30일) 논평을 내고 "사실상 전 국민 규모의 개인정보가 유출되는 초대형 보안 참사가 벌어졌다"고 지적했습니다.최 수석대변인은 "쿠팡은 처음에는 유출 규모를 4천500건이라고 했다가 불과 열흘 만에 3천370만 건으로 정정했다"며 "7천500배 차이는 보안 시스템이 사실상 작동하지 않았다는 명백한 증거"라고 주장했습니다.이어 "더 심각한 문제는 정부의 대응이다. 침해 시도가 6월부터 이어졌는데도 11월에서야 이를 인지했다"며 "이재명 정부 들어 KT·롯데카드 등에서 대형 보안 사고가 연달아 발생했음에도 국가 사이버 보안 컨트롤타워가 사실상 작동하지 않았다는 의미"라고 강조했습니다.국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 국민의힘 의원들도 긴급 성명을 내고 "정보 보안은 우리나라의 먹고사는 문제와 긴밀히 연관된 민생 문제"라며 "누가, 왜 이런 정보를 해킹하고 어디에 쓰려하는가, 정부의 숱한 기구들은 무엇을 하고 있었나 등을 국민의힘이 국민과 함께 반드시 밝혀낼 것"이라고 강조했습니다.