호주 시드니 외곽 상공서 경비행기 2대 충돌…조종사 1명 사망

▲ 2020년 호주 경비행기 충돌 사고 당시 잔해

호주 시드니 외곽 상공에서 경비행기 2대가 충돌해 조종사 1명이 숨졌습니다.AFP 통신에 따르면 30일(현지시간) 호주 뉴사우스웨일스(NSW)주 시드니 남서부 외곽 상공에서 경비행기 2대가 충돌했습니다.경비행기 한 대는 추락했고, 유일한 탑승자였던 조종사는 웨더번 공항 인근 숲 속에서 숨진 채 발견됐습니다.충돌한 나머지 경비행기는 비행장에 무사히 착륙한 것으로 확인됐습니다.호주 교통안전국(ATSB)은 엔진이 하나인 2인승 경비행기 2대가 충돌한 사고를 조사하고 있다고 밝혔습니다.ATSB는 "두 항공기가 웨더번 공항으로 복귀하기 위해 (다른 항공기 2대와) 편대 비행을 하던 중 충돌했다"며 "한 대는 안전하게 착륙했지만, 나머지는 지형과 충돌했다"고 설명했습니다.호주에서는 2023년 1월에도 퀸즐랜드주 골드코스트에 있는 한 해변 상공에서 테마파크 소속 관광 헬기 2대가 충돌해 4명이 숨지고 3명이 중상을 입었습니다.또 2020년에는 호주 멜버른에서 북쪽으로 120km 떨어진 세이모어 인근 상공에서 비행 훈련을 하던 경비행기 2대가 부딪쳐 탑승자 4명이 모두 사망했습니다.(사진=호주 공영 ABC 방송 홈페이지 캡처, 연합뉴스)