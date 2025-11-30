장경태 "추행 없었다…무고 혐의 고소"

▲ 장경태 의원

성추행 의혹이 제기된 더불어민주당 장경태 의원이 관련 의혹을 전면 부인하면서 고소인을 무고 혐의로 고소하겠다고 밝혔습니다.장 의원은 오늘(30일) 오후 국회에서 기자회견을 열고 "추행은 없었다"면서 "진실을 밝히고 강력하게 대응하겠다"는 입장을 전했습니다.장 의원은 의혹이 불거진 당일, 지인의 초대로 여의도의 한 식당에서 있었던 다른 의원실 보좌진들의 자리에 참석하게 됐다면서, 갑자기 한 남성이 나타나 큰 소리를 지르며 폭력을 행사하기 시작해 자리를 떴다고 설명했습니다.남성의 폭력을 막기 위해 경찰 신고가 이뤄졌고 경찰과 고소인의 여동생까지 와서야 자리가 정리됐단 얘기를 들었다는 겁니다.장 의원은 다음 날 동석자들과 연락을 주고받았을 때 동석자들이 불미스러웠던 일은 당시 남성, 즉 고소인의 남자친구로 인한 것임을 분명히 말했다면서, 해당 남성이 국민의힘 소속 동대문구청장의 보좌직원이라고 밝혔습니다.장 의원은 이번 사건이 데이트폭력 사건이라고 주장했는데, 의혹이 불거진 다음날 고소인이 남자친구의 감금 및 폭행 때문에 출근도 못한 사실이 있다고 언급하기도 했습니다.동료들이 고소인을 데이트폭력 피해자로 걱정하면서 실제로 데이트폭력 신고를 할 건지, 진단서는 떼었는지 등을 걱정한 정황이 있다는 겁니다.이런 상황에서 1년이 넘은 지금 자신에 대한 강제추행 고소장이 제출된 건 그 의도와 동기를 의심할 수밖에 없다면서, 이에 고소인을 무고죄로 고소하여 그 의도와 동기를 밝히겠다고 설명했습니다.또 자신에게 폭력을 행사하고 데이트폭력을 행사한 고소인의 남자친구인 남성 역시 고소 및 고발하겠다고 덧붙였습니다.장 의원은 당시 현장 영상을 보도한 언론사에 대해서도 언론중재위원회에 제소하겠다면서, "동일한 영상을 두 번 보도하면서 첫 보도에는 고소인이 제 어깨에 손을 올리는 장면을 모자이크로 숨겼고 다시 보도하면서 제 팔이 마치 고소인 쪽을 향한 것처럼 확대 왜곡했다"고 주장했습니다.이어 "동일한 영상에 음성을 추가해 제대로 들리지도 않고 동작에도 맞지 않으며 고소인 음성인지조차 확인되지 않은 소리를 악의적으로 편집해 자막 처리하기도 했다"고 말했습니다.