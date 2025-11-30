[자막뉴스] 해외 음란 사이트 62%가 '한국 집'?…홈캠 탈탈 털어 마구잡이 유통

단 몇 번의 클릭만으로 컴퓨터에서 수십 개의 창이 우르르 열립니다.



빈 방과 사업장, 복도 등을 여과없이 비추고 있는 IP 카메라, 일명 '홈 캠'의 영상입니다.



적발된 컴퓨터 속에는 이런 동영상이 저장된 폴더만 수십 개가 보입니다.



경찰청 국가수사본부가 IP카메라 12만여 대를 해킹해 만든 영상을 해외 사이트에 판매한 4명을 붙잡았다고 밝혔습니다.



이들은 공범 관계는 아니었습니다.



A씨는 6만 3천 대의 IP 카메라를 해킹해 탈취한 영상으로 545개의 성 착취물을 제작했고, 이를 해외 사이트에 팔아 넘겨 3,500만 원어치 가상자산을 챙긴 것으로 조사됐습니다.



평범한 회사원 행세를 했던 B씨도 IP 카메라 7만 대를 해킹해 648개 성 착취물을 만들어 팔아 1,800만 원의 가상자산을 챙겼습니다.



이들이 만든 영상은 해외의 한 음란사이트에 최근 1년 동안 게시된 영상의 62%에 달한 걸로 드러났습니다.



IP 카메라는 자녀나 노인, 반려동물의 안전 상태를 살피거나 범죄를 예방하는 목적으로 가정에 널리 쓰이고 있습니다.



인터넷망에 연결돼 영상을 실시간 송출하는 방식이다 보니 설치가 간단하고 저렴해 많은 가정에서 쉽게 사용하지만, 그만큼 보안에는 취약합니다.



피의자들은 바로 이런 점을 악용해 범행에 나섰던 걸로 조사됐습니다.



경찰은 해킹된 카메라들의 아이디와 비밀번호가 단순한 형태였다고 밝혔습니다.



경찰은 불법 촬영물 삭제와 차단을 지원하고 해외 음란 사이트 접속 차단과 폐쇄를 추진하고 있습니다.



또, 사이트를 통해 성 착취물을 구매하고 시청한 3명도 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔습니다.