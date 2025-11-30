'2019년 시위 악몽' 우려…중국, '홍콩 화재' 틈탄 반중행위 경고

▲ 홍콩 아파트 화재 참사

홍콩 아파트 화재 사망자가 적어도 128명으로 집계된 가운데, 중국 당국은 2019년과 같은 반중국 시위가 재연될 가능성을 우려해 혼란을 이용한 반중국 행위에 대해 강력히 경고하고 나섰습니다.홍콩 주재 국가안보공서(홍콩 국가안보처)는 대변인 명의 성명에서 반중 세력을 겨냥해 "민의를 거스르고 이재민들의 비통함을 이용해 정치적 야심을 이루려 한다"면서 홍콩을 2019년 당시 난국으로 되돌리려 한다고 주장했습니다.홍콩에서는 2019년 '범죄인 인도 법안'(송환법) 반대를 계기로 대규모 반중 시위가 수개월간 이어진 바 있으며, 이후 만들어진 홍콩보안법에 따라 2020년 7월 홍콩 주재 국가안보공서가 출범했습니다.대변인은 "중국에 반대하고 홍콩을 어지럽히려는 자와 다른 마음을 먹은 자들이 이러한 재난 시기에 나쁜 일을 하려 한다"면서 "허위 정보를 퍼뜨리고 악의적으로 정부의 구호업무를 공격한다"고 밝혔습니다.이어 "사회 분열과 대립을 불러일으키고 행정장관과 홍콩 정부에 대한 증오를 선동한다"면서 "반드시 도덕적 질책과 법적 처벌을 엄하게 받을 것"이라고 경고했습니다.또 홍콩 국가안보공서가 국가안보 위해 행위를 강력히 억제·타격해왔다면서 "홍콩정부가 (이러한 행위를) 법에 따라 무자비하게 타격하고, 어떠한 외부 세력의 간섭도 결연히 반격·제압하는 것을 굳게 지지한다"고 덧붙였습니다.홍콩보안법은 외국 세력의 홍콩 내정 개입과 국가 분열, 국가정권 전복, 테러리즘 행위 등을 금지·처벌하며, 홍콩 국가안보공서는 이를 집행하는 기관입니다.홍콩 국가안보공서의 이번 입장은 홍콩 정부 2인자인 크리스 탕 보안국장(보안장관)의 경고에 이어 나왔습니다.중국 관영매체 글로벌타임스에 따르면 탕 국장은 28일(현지시간) 기자회견에서 온라인상에 구호 활동 관련 가짜 정보가 대규모로 올라오고 있으며, 이를 통해 사회 분열을 노리려는 자들이 있는 만큼 사회가 단결해야 한다고 촉구했습니다.그러면서 정부가 무료 숙소를 제공하지 않아 이재민 일부가 하루 8천 홍콩달러(약 151만 원)짜리 호텔에서 지냈다는 주장, 소방관들에게 기본적인 보호장비와 먹을 것도 제공되지 않는다는 주장 등을 예로 들었습니다.글로벌타임스는 친중 성향 홍콩매체 문회보를 인용해 반중 인사들이 화재 구호 현장에서 검은색 마스크를 쓰고 텐트를 운영하는 장면이 포착됐다고 전했습니다.홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 홍콩 당국이 이번 화재와 관련해 선동을 시도한 혐의로 남성 1명을 체포했다고 보도했습니다.그러면서 해당 남성과 관련 조직은 정부에 이재민 지원, 공사 감독 시스템 조사, 독립 조사위원회 설치, 정부 책임자 처벌 등 4가지 사항을 요구하는 청원 활동을 했다고 전했습니다.앞서 2019년 시위 때도 시위대는 '경찰의 강경 진압에 관한 독립적 조사' 등 5가지 요구사항을 내세운 바 있습니다.