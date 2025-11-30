"여기서 오래 살았는데"…홍콩 화재 아파트에 장기거주 노인 많아

▲ 홍콩 '웡 푹 코트' 아파트 단지 화재 현장

홍콩 '웡 푹 코트' 아파트 단지 화재 참사 피해자 가운데 상당수는 노인들이었다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 전했습니다.32층짜리 이 아파트 단지는 홍콩 식민지 정부의 자가소유계획(Home Ownership Scheme)에 따라 1983년 건설됐습니다.홍콩 당국은 시장 가격보다 크게 할인된 가격으로 보조금을 얹어 저소득층이나 중간소득 계층에 아파트를 분양했습니다.면적 40∼45㎡(약 12.1∼13.6평)에 침실 두 개로 구성된 1천984세대 아파트 단지는 월 소득이 6천500 홍콩달러(약 122만 원)에 못 미치는 젊은 가족들에게 인기를 끌었습니다.가뜩이나 가격대가 높은 홍콩 민간 주택 시장에서 집을 사기는 힘들지만 공공임대주택을 떠나 '계층 사다리'를 올라가려는 사람들이 첫 '내 집'으로 선택한 곳이었습니다.SCMP는 이 아파트에서 자식을 낳아 키우고 독립시킨 많은 노령의 주민이 이 아파트에 살고 있었다고 보도했습니다.노인이 혼자 지내는 집도 있었고, 가사도우미와 함께 지낸 집도 있었습니다.화재가 발생한 26일 오후(현지시간)는 직장인과 학생이 바깥에 나가 있는 때였고, 상당수 노인은 가사도우미나 어린 손자들과 함께 집에 있었습니다.화재 전 웡 푹 코트 주민들은 1년 반 넘게 건물 주위를 두른 대나무 비계와 녹색 그물망 속에서 생활해왔고, 리모델링 작업 때문에 창문을 스티로폼으로 막은 세대도 적지 않았습니다.홍콩인 위니 후이 씨는 이번 화재가 발생한 뒤 소셜미디어에 6개월 된 딸을 구해달라고 호소했습니다.아기는 불이 처음 시작된 동에서 68세인 할머니 리킨육 씨와 함께 있었습니다.할머니 리 씨는 며느리 후이 씨에게 전화로 "밖에 연기가 있어서 같은 층 다른 집으로 이동하겠다"고 했는데, 이게 마지막 통화가 됐습니다.75세인 할아버지도 실종됐습니다.70대 여성 양모 씨는 28일 이 아파트에서 혼자 살던 언니의 생사를 알기 위해 동분서주하고 있었습니다.그는 "임시대피소와 병원에 가봤지만 아무것도 듣지 못했다. 최악을 준비하고 이곳에 왔는데 아직 찾지 못했다"며 눈물을 흘렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)