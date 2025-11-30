"작은데 더 비싸네?"…서울 중형 아파트값, 중대형보다 2억 비싸졌다

서울의 중형 아파트 평균 매매가격이 더 큰 면적인 중대형을 앞지르며 가격 차이가 2억 원까지 벌어진 것으로 나타났습니다.



오늘(30일) KB부동산 통계를 보면, 지난 11월 서울 아파트 전용면적 85㎡ 초과∼102㎡ 이하인 중형의 평균 매매가격은 22억 470만 원이었습니다.



102㎡ 초과∼135㎡ 이하인 중대형의 평균은 20억 407만 원으로, 중형이 약 2억 원 더 높았습니다.



이 같은 현상은 KB부동산이 통계를 개편한 2022년 11월 이후 꾸준히 이어지고 있으며 지난 10월부터 가격 격차가 2억 원대로 벌어진 상태입니다.



중형 가격이 중대형을 넘어선 배경으로는 인구 구조 변화와 수요 이동이 꼽힙니다.



결혼 후에도 2∼3인 가구가 일반화하면서 굳이 비싼 중대형을 선택할 필요가 없고, 수요가 중형으로 쏠리면서 가격이 역전됐다는 분석입니다.



최근 아파트 공급 구조도 영향을 미친 것으로 보입니다.



발코니 확장, 드레스룸, 팬트리 등 공간 효율을 극대화한 설계가 일반화되면서 중형에서도 충분한 실사용 공간을 확보할 수 있다는 인식이 확산한 것입니다.



서울 내부에서는 지역별 양상이 달랐습니다.



11월 기준 강북 14개 구는 중형 평균 매매가격이 12억 9천725만 원, 중대형이 14억 2천46만 원으로 중대형이 더 비쌌습니다.



반면 강남 11개 구는 중형이 26억 2천906만 원, 중대형이 24억 2천905만 원으로 강남에서는 중형이 더 높은 가격을 보였습니다.



강남에서 중형·중대형 가격 역전이 두드러진 점을 보면, 대출 부담과 높은 집값이 중형 선호를 더 키운 것으로 풀이됩니다.



전용 135㎡를 초과하는 대형 아파트는 서울 평균이 36억 2천830만 원으로, 중형·중대형과는 별개 흐름을 보였습니다.



